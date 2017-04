Famíliars i amics acomiadaran Pere Tàpies el proper 4 de maig

La família i els amics de Joan Collell Xirau, conegut popularment com a Pere Tàpias, l'acomiadaran el proper 4 de maig en un acte públic que es farà a l'Espai del Far de Vilanova i la Geltrú. El polifacètic Pere Tàpias va morir aquest dissabte de matinada i el funeral es va celebrar en la més estricta intimitat familiar.

El reconegut cantautor, poeta, gastrònom, comunicador i advocat rebrà l'últim adéu de la seva ciutat al far de Vilanova, a partir de les 19.30 hores. Joan Collell ha mort als 70 anys a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes.

Natural de Vilanova i la Geltrú, Tàpias es deia en realitat Joan Collell i Xirau però va adoptar el sobrenom amb el seu primer disc. Va debutar en el món de la cançó el 1968 amb un single de dues cançons: 'La Tia Maria' i 'El Progressista'. El seu estil informal i irònic no casava amb la seriositat de la Nova Cançó –de fet, no va ser acceptat als Setze Jutges- però això no li va impedir de triomfar en solitari gràcies a àlbums com Si fa sol... (1976); 400 pendons (1979) amb la coneguda cançó 'La moto'; Passeig del Carme (1980) o Xàndals i barretines (1982). Tàpias va tocar diverses tecles i, un cop arraconada la cançó popular, va treballar al circuit català de Televisió Espanyola amb 'Què vol veure?' i a partir del 1993 a Catalunya Ràdio amb el clàssic espai 'Tàpias variades'. Molt arrelat a la seva ciutat, Tàpias també va ser durant 10 anys –entre el 2001 i el 2012- defensor de la ciutadania a Vilanova i la Geltrú.