Sopa de Cabra, cap de cartell del Sons Solers 2017

Avui s’ha presentat la quarta edició del festival Sons Solers, que se celebrarà el proper divendres 14 de juliol a Sant Pere de Ribes. Després d’exhaurir totes les entrades en la seva passada edició, el festival tornarà a comptar enguany amb un cartell de luxe format per Sopa de Cabra, Mazoni, Judit Neddermann i Maria Arnal i Marcel Bagés.

A la presentació han intervingut Abigail Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Cristina Muñoz, directora de Finca Mas Solers, i Jordi Bernet, director de Sons Solers. Garrido ha destacat que “el Sons Solers és una esdeveniment musical i cultural de molta qualitat” i ha remarcat que el festival “ajuda a donar una gran empenta a la proposta cultural de Sant Pere de Ribes”. Per altra banda, Cristina Muñoz ha destacat que “aquesta quarta edició del Sons Solers arrenca amb més força que mai després del sod out de l’any passat” i ha remarcat que el festival tornarà a apostar per una “oferta gastronòmica de gran qualitat en un ambient familiar i en un entorn idíl·lic”.

Per altra banda, Jordi Bernet, ha destacat que “el Sons Solers va néixer d’una manera humil i amb l’objectiu de donar a conèixer Finca Mas Solers a la ciutadania”, i després de tres edicions “s’ha consolidat ja com un festival de referència al territori gràcies a la seva aposta per un format reduït i uns espais natural que fomenten una gran connexió entre públic i artistes”. En aquest sentit, Bernet ha destacat que enguany “el festival tornarà a apostar per la qualitat per damunt de la quantitat”.