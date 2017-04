L'actor vilanoví Toni Albà, Premi Nacional Joan Coromines 2017

La XVI edició dels Premis Nacionals Joan Coromines guardonarà el compromís per la llengua d'El Punt Avui TV, el col·lectiu blanc-i-blau Roger de Llúria, Toni Albà, l’Associació Llengua Nacional, la Coral Pau Casals i Jordi Carbonell a títol pòstum, segons ha anunciat aquest dimecres. El lliurament de Premis tindrà lloc dissabte 20 de maig, a les set del vespre, a la Sala Pal·làdius de Pallejà. En l'acte, presentat per Meritxell Massegur, comptarà amb el parlament de l’escriptor Víctor Alexandre i l’actuació de la Coral Pau Casals. També es presentarà el manifest del Correllengua 2017, escrit per l’escriptora i periodista Núria Cadenes, i el cartell, adaptat i dissenyat per Anna Fenoy, organitzadora del Correllengua d’Hostalets de Pierola durant molts anys.

La Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana ha destacat d'El Punt Avui TV que sempre ha optat "per fer una programació de temes informatius en profunditat i d'anàlisi de l'actualitat"; i del col·lectiu d'aficionats de l'Espanyol Roger de Llúria, que reclama que el seu equip s'impliqui d'una "manera més clara amb la llengua i cultura catalanes" i afirma que a vegades són víctimes de la "incomprensió", tant des dels seguidors "més espanyolista" del club com dels més catalanistes que no comprenen com defensen un club amb el nom d'"Espanyol".

Sobre l'actor Toni Albà assenyala que a banda de la seva carrera com a actor, s'ha distingit "pels seus posicionaments independentistes participant en actes de l'ANC i de manera molt activa a les xarxes socials".

La CAL també premia l'Associació Llengua Nacional, entitat que va defensar el català com a única llengua oficial davant altres opinions que aposten per la cooficialitat; la Coral Pau Casals, que enguany commemora el seu 40è aniversari, durant els quals ha interpretat unes 500 obres de temàtica diversa; i a títol pòstum Jordi Carbonell per la "llarga vida del compromís per la independència, la llengua i la cultura dels Països Catalans".