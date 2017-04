Irma Bau interpreta les Suites per a violoncel de Bach (II) aquest dissabte a Vinseum

Aquest dissabte, 29 d’abril a les 7 de la tarda continua la programació musical que organitza la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb el darrer Tast de Cambra de l'Orquestra de Cambra del Penedès que tindrà lloc a l'Auditori de Vinseum. Les Suites per a violoncel de Bach és el títol del concert que anirà a càrrec de la violoncel·lista Irma Bau.

Les sis Suites per a violoncel de Bach estan considerades com les obres de referència per aquest instrument. Avui en dia encara destil·len una modernitat i vigència que transcendeixen els gairebé 300 anys que han passat des de la seva creació. L'Orquestra de Cambra del Penedès presentarà la totalitat de les Suites en tres concerts al llarg de les properes temporades dels Tasts de Cambra. Amat Santacana ja va interpretar les dues primeres el mes d’octubre i en aquest segon concert Irma Bau interpretarà la tercera i la cinquena.

Totes les Suites consten d'un preludi que marca el to de tota l'obra i una sèrie de cinc danses. D’aquesta manera s’aconsegueix la coherència estilística de l’obra.

Nascuda a Vic el 1990, Irma Bau inicia els seus estudis de violoncel a l’edat de 7 anys amb Eulàlia Subirà a Manlleu. Continua els seus estudis amb Maria de Macedo a Madrid i amb Lluís Claret a Sant Cugat. L’any 2008 accedeix a estudiar el Superior a l’ESMUC amb Damián Martínez on es gradua el 2012 amb les màximes qualificacions. Continua els seus estudis de Màster a la Musikhochschule Lübeck amb el professor Troels Svane i els finalitza el 2014 amb les màximes qualificacions.

Ha guanyat diferents premis de música de cambra: 1r premi en el concurs de Castellterçol, 1r premi en el concurs Arjau, guanyadora del concurs per a la beca Anna Riera, concurs de solistes de l’ESMUC i 2n premi en el concurs Stockholm International Competition. També ha estat becada per la fundació BBVA i de la Generalitat de Catalunya. Actualment forma part de diversos projectes de cambra com Bambú Ensemble, i Libercello Duo.

Vinseum i Ajuntament de Vilafranca del Penedès van signar un conveni de col·laboració per poder oferir aquest nou format musical: Els Tasts de Cambra. Aquest cicle complementa i amplia l'oferta que l'Orquestra de Cambra del Penedès ofereix a l'Auditori Municipal amb uns concerts de format més reduït. Acostar al públic de Vilafranca i de la comarca música de cambra de qualitat i potenciar la vinculació amb la música d'un espai de la rellevància cultural com Vinseum són els principals valors d'aquesta nova línia. Els concerts es complementaran amb una degustació i presentació de producte de diversos cellers de la comarca. Cellers sensibles vers l'art i la cultura que són una part essencial d'aquest projecte.

Al final del concert hi haurà degustació de vi La Creu 2014 Sauvignon Blanc de Can Bas.