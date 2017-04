El ribetà Josep Mesia guanya el II Concurs ‘Relats per al cafetó’ . Ajt Sant Pere de Ribes

El dissabte 22 d’abril, coincidint amb la celebració de Sant Jordi, es va fer l'acte de lliurament dels premis del II Concurs ‘Relats per al cafetó’. El concurs, organitzat per l'associació de comerciants Fem Ribes i el Servei Local de Català (SLC) de Sant Pere de Ribes, accepta relats que se situen o tenen com a tema qualsevol aspecte real o fictici relacionat amb els comerços de Ribes, amb la voluntat de fusionar el comerç amb la cultura. En aquesta segona edició, s’hi han presentat 6 relats que han quedat recollits en una publicació que es podrà trobar a tots els bars i cafeteries associats a Fem Ribes perquè els clients puguin gaudir d’un moment de lectura mentre fan un cafè.

El guanyador d'aquesta segona edició és el ribetà Josep Mesia, que va presentar el relat “La senyora Lago”. El premi són 100 euros en tiquets regal per gastar en els bars i restaurants associats a Fem Ribes. El jurat va voler atorgar un accèssit a Elvira Pané pel seu relat “L’emprenedora” amb un obsequi de 20 euros. Cal destacar que tots els concursant van tenir premi: un llibre (obsequi del Servei de Català), un val regal obsequi de la papereria Gabaldà (establiment col·laborador del Voluntariat per la llengua) i una rosa de les floristeries de Fem Ribes, Poppy’s Flors i Flors i Violes.

Van assistir a l'acte de lliurament de premis la presidenta de Fem Ribes, Marta Magdaleno; el regidor de Cultura i Comerç Local de Sant Pere de Ribes i president del Consell de Centre del CNL de l'Alt Penedès i el Garraf, Josep Moya, i altres representants de les entitats organitzadores.