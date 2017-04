El cicle Paraules al Claustre i + dedicarà la jornada inaugural a Josep Estalella i Graells

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, Raimon Gusi, ha presentat el programa del cicle Paraules al Claustre i + que dedicarà aquest any la jornada inaugural al pedagog i científic vilafranquí Josep Estalella i Graells. La jornada, el proper 13 de maig, convida diferents ponents especialistes en l’obra d’aquest pedagog i científic vilafranquí, amb el propòsit d’apropar el personatge al públic de la nostra ciutat, des de les seves vessants més rellevants.



El cicle Paraules al Claustre i + arriba a la setena edició amb un programa de 9 activitats que, des del mes de maig al novembre, tindran lloc al Claustre de Sant Francesc. El cicle és una proposta cultural de proximitat que permet, per una banda propostes participatives en marcs inusuals i per altra una oferta cultural oberta, diversa i plural. Són actes tots ells que vinculen el Claustre de Sant Francesc amb la paraula i que volen reivindicar el Claustre com un espai de reflexió, de pensament, de coneixement i de creació. D’aquí que la programació inclogui formats tan variats com els d’una jornada d’estudi dedicada a un intel·lectual vilafranquí, recitals poètics, exposicions, cançó d’autor, accions pel públic infantil... tots ells amb la paraula com a vehicle i canal d’expressió principal.



Recull de ponències sobre Anna M. de Saavedra

L’acte de presentació del programa ha servit també per anunciar que en els propers dies es posarà a disposició de les llibreries de Vilafranca el recull de ponències de la jornada inaugural de l’any passat sobre la poetessa i traductora Anna M. de Saavedra. Amb el títol Aquella gràcia, el volum recull els articles Temps de canvis de Josep Colomé, Anna Maria de Saavedra: de la mirada a la paraula de Joan Cuscó, Anna Maria de Saavedra: una veu retrobada en el temps de Pilar Garcia-Sedas, Anna Maria de Saavedra: una intel·lectual moderna de Neus Real, Anna Maria de Saavedra: llatinista i traductora d’Ovidi de Victòria Alsina, i Lirisme de tardor. El deix poètic d’Anna Maria de Saavedra de Vinyet Panyella. El recull de ponència es posarà a la venda a les llibreries de Vilafranca a un preu de 10€.



A l’acte de presentació, han acompanyat el regidor Raimon Gusi l’editor Ramon Nadal i el cap de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca, Àngel Hom, a més de la tècnica del servei Sílvia Amigó.