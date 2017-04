Vilanova celebra aquest cap de setmana el Dia Internacional de la Dansa

Aquest dissabte 29 d'abril se celebra el Dia Internacional de la Dansa 2017, establert per la UNESCO el 1982, com a iniciativa del comitè Internacional de Dansa. El dia escollit fou el 29 d'abril, data del naixement de Jean-Georges Noverre, considerat el creador del ballet modern.

Amb l'objectiu de dinamitzar i fomentar la dansa a la nostra ciutat, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, mitjançant el Teatre Principal, impulsa un any més un nodrit programa d'activitats al voltant d'aquesta diada. La implicació de les escoles i associacions de la ciutat és fonamental per a aquesta celebració, omplint Vilanova i la Geltrú de dansa amb diferents coreografies de diversos estils.

Així, durant tot el dia i a la plaça de les Neus, hi haurà l'exhibició de les escoles i associacions de la ciutat dedicades a la dansa, en el marc de la línia de programació del Teatre Principal que dóna Suport a la Creació Escènica.

Al matí seran les escoles de dansa de la ciutat que faran exhibicions a la plaça de les Neus: a les 10.30 h el Centre Gimnàstic Vilanova, a les 11.05 h l'Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzàlez i Carme Gatell; a les 11.45 h l'Escola de Ball Teresa Carulla. Després de la lectura del manifest, a les 12.25 h, es farà l'actuació de Dance it a les 12.40 h, i la de Dance Gold Escola de Ball a les 13.20 h.

A banda de les exhibicions, com a novetat aquest any, les escoles faran tallers i/o classes obertes a la rambla Principal, ampliant l'oferta de la diada amb un espai de formació i participació. Així, a les 10.30 h es podrà participar amb Dance Gold Escola de Ball, a les 11.30 h amb Flow Center Estudi d'Arts Escèniques, a les 12.30 h amb l'Estudi de Dansa Rosa Mari Gonzàlez i Carme Gatell, i a les 13.30 h amb Dance it.

A la tarda és el torn de les entitats i associacions de la ciutat dedicades a la dansa, que oferiran les seves exhibicions a la plaça de les Neus. A les 17.15 h actuarà la Jove companyia de Dansa, a les 17.30 h Flow Center Estudi d'Arts Escèniques (que, tot i ser una escola, actuarà a la tarda), a les 18 h Compex, a les 18.25 h el Centre Ashram, a les 18.50 h la Societat Guixot, a les 19.15 h el Grup de Dansa de Vilanova i la Geltrú, i a les 19.40 h Nou Country.

Amb el mateix objectiu de fer la diada més oberta i participativa, a la tarda, les associacions de country també actuaran totes juntes fent les mateixes coreografies al primer tram de la rambla, des de la plaça de les Neus fins al carrer Miguel de Cervantes. Serà a les 19.50 h aproximadament, amb Country Style, Nou country i Amics del Country.



Tots Dansen

D'altra banda, i en el marc del Dia Internacional de la Dansa, dos instituts de la ciutat es tornen a sumar a la 5a edició del projecte Tots Dansen. Es tracta del Manuel de Cabanyes i el Dolors Mallafrè, que sumen 155 alumnes de 1r de batxillerat. Tots Dansen, organitzat per la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors, celebra la seva 5a edició complint el seu principal objectiu: apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània al públic jove. Ho fa, a més, com un dels eixos principals del Pla d'Impuls de la Dansa, promogut per la Generalitat de Catalunya, per reforçar i incrementar el compromís de la dansa amb l'educació, les escoles i la comunitat. Les ciutats que hi participen són Sant Cugat del Vallès, Olot, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Tortosa, Granollers i Mataró.

Tots Dansen és un gran espectacle de dansa contemporània, que enguany compta amb la participació de 43 professors i 1.822 alumnes de 30 instituts i escoles de secundària. Les funcions són el resultat de la participació del projecte per part dels estudiants als respectius centres d'ensenyament durant un trimestre escolar. Tots Dansen és un projecte de pràctica artística a l'aula, que es presenta com una eina educativa pel professorat, però sobretot s'introdueix com una vivència i experiència positiva, tant personal com col·lectiva. D'altra banda, el procés de creació coreogràfica que es comparteix entre alumnes i professors, amb la supervisió artística del coreògraf i d'11 ballarins i ballarines locals, dona com a resultat final un espectacle de dansa contemporània. El director artístic enguany és Ramón Baeza, destacada personalitat de la dansa que es fa al nostre país i coreògraf i codirector de Increpación Danza, una companyia d'àmbit internacional caracteritzada pel mestissatge entre la dansa espanyola, el flamenc i la dansa contemporània reconeguda amb diversos premis i mencions. La ballarina-formadora que ha treballat dia a dia amb els alumnes als instituts és Angie Mas.

Les funcions a Vilanova i la Geltrú es fan els dies 2 i 4 de maig al Teatre Principal. Tant dimarts com dijous es farà un assaig general de 9.30 a 12.30 h, una representació per a les escoles a les 13 h, i una oberta a tot el públic a les 20 h.