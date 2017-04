Rata & The Whiteys estrenen EP, aquest dissabte al Fes+Chapeu

Rata EAP, és una veu ja reconeguda del hip hop en les nostres terres. Diferents treballs amb EAP Crew, la banda ribetana i un treball en solitari, l’han portat a ser un dels MC més valorats. Ara, envoltat d’una banda, presenten conjuntament el seu primer treball, homònim, ‘Rata & The Whiteys’, on exploren els diferents camins sonors que els han permès reunir-se.

‘The Whiteys’ el formen Victor Laguna, bateria, amb una maleta sonora d’ska, reggae i música negra; DJ Ches, també MC i productor del grup de rap EAP Crew; Maxi Aguirre, guitarra, influenciat pel funk i bandes dels anys 80 com The Cure o Red Hot Chili Peppers; Biel Solsona, pianista i teclista, amb influències del jazz i del funk; Ferran Puertas, baixista i contrabaixista, de formació clàssica i especialitzat en el jazz i la música moderna, i Marta Vallès, trompetista, de formació també clàssica i amb esperit modern i influències del flamenc, del reggae i de l’ska. Junts, amb Rata EAP, han format una banda explosiva en la sonoritat i en la posada en escena.

Són una formació de hip hop, amb un resultat on la fusió no és l’objectiu sinó el camí. Rap, funky, latin i jazz, són alguns dels ritmes que es combinen en harmonia, en el seu primer treball. Un EP amb cinc temes, que es presentarà aquest dissabte al FES+CHAPEAU, al costat dels primer repertori que fa un any que han portat a diferents escenaris, com el Nowa Reggae de Vilanova i la Geltrú o en les jornades musicals de l’ermita de la Pietat a Ulldecona, entre d’altres.

El nom de la banda prové de l’expressió “Don’t call me nigger, whitey”, del tema ‘I’m so high’ de Sly & The family Stone. Una de les bandes de música negra fonamentals per entendre el naixement del funk. Tota una declaració de les arrels de les que neix un nou projecte sonor, que més enllà dels gèneres musicals, arrenca d’un esperit urbà, creant una nova expressió del hip hop més pur.

El nou EP, que tindrà continuïtat durant el 2017, és una carta de presentació, en la que la formació cerca trobar-se amb un públic expectant i obert al que, ja és tota una manifestació musical.

Més circ, màgia, teatre, dansa i música en la presentació de la Carpa Revolució

Del 28 d’abril a l’1 de maig, la Carpa Revolució, l’escenari del Fes+Chapeau de Sant Pere de Ribes, es carrega d’actuacions i més novetats.

Divendres 28, a partir de les set de la tarda, música, circ, cabaret i actuacions sorpresa fins a les dues de la matinada. Dissabte 29, des de les onze del matí, se succeiran encara més novetats i s’incorpora la màgia del ribetà Mag Indi, dues companyies de circ que presentaran els seus darrers treballs, amb una pre-estrena inclosa, a càrrec de la companyia ATEMPO, teatre i música de diferents estils durant tota la jornada.

En els quatre espais en que es divideix el Festival, la Carpa Revolució, el Racó, La Fàbrica i la Sede, es podrà gaudir d’una gran oferta cultural, en la que es compaginen les diferents arts escèniques presents al Festival, en un continu de màgia, art, moviment, sonoritat i un missatge transformador: la cultura és la manifestació necessària per a canviar el món.

Diumege 30, continuaran les actuacions i més música, amb Fanfarrai, Raggatuning, Chokoteu i Dj Grounchoo, per tancar la nit més sonora. I finalment, dilluns 1 de maig, més circ per una cloenda que no serà el final sinó el principi d’un nou espai per les arts escèniques al Garraf, que neix per a consolidar-se.

Per consultar el programa complert i adquirir les entrades, cinc euros pels quatre dies del Festival, es pot consultar la web.