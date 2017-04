El Dia Internacional dels Museus revoluciona l'agenda dels museus de Vilanova

El 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, i els equipaments de Vilanova i la Geltrú s'hi tornen a sumar amb diverses activitats. Durant aquest proper mes, però, l'oferta és molt diversa. Així, al Museu Víctor Balaguer continua el concurs de dibuix Sketching. Fins al 14 de maig es pot participar en el concurs de dibuixos realitzats al Museu Balaguer. Les obres presentades seran exposades al propi Museu. Per a més informació consulteu les bases al web: www.victorbalaguer.cat.

Els dibuixos presentats pel concurs, estaran exposats al Museu Balaguer entre el 18 i el 28 de maig. Qui vulgui, podrà escollir el seu guanyador durant els dies que se celebra el Dia Internacional dels Museus (entre el 18 i el 21 de maig).

Dimecres 3 de maig a les 19 h se celebra el cicle "Chill out de mites i art". Envoltats de catifes i coixins, crearem l'atmosfera perfecta perquè la directora del Museu, Mireia Rosich, parli d'històries i símbols ocults en les obres d'art. En aquesta sessió, "Dànae". Finalitzarà amb una copa de vi. El preu és de 5,10 euros per persona i cal fer reserva prèvia.

Divendres 5 de maig, de 9 a 19 h, se celebra al Museu la V Conferència de l'Aula Joaquim Molas: "Crítica i literatura. Les raons dels crítics". És gratuït però cal fer reserva prèvia.

El 7 de maig se celebra el Primer diumenge de mes, amb entrada gratuïta i visita comentada a les col·leccions a les 12 h. Les places són limitades .

Per diumenge 14 de maig a les 11.30 h s'ha programat una visita familiar al Museu Balaguer, dinamitzada i adaptada per a que els més petits coneguin el museu i la història d'algunes de les peces de la col·lecció. Acompanyats d'un adult. El preu és de 3,05 euros els adults, i per als infants gratuït. Cal reservar.

I dissabte 27 de maig a les 17.30 h, "Au plein air. Paisatges del segle XIX". A mitjans del segle XIX la pintura a l'aire lliure es va convertir en la tècnica més preuada d'artistes com Martí Alsina i els germans Vayreda. Un recorregut per la col·lecció de paisatges del museu que finalitzarà amb una copa de vi als jardins. El preu és de 3,05 euros per persona, i s'ha de reservar prèviament.

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, dijous 18 de maig, de 10 a 14 h i de 19 a 21 h l'entrada al museu serà gratuïta. A les 19.30 h es farà la visita comentada "Temple maçònic? Misteris i símbols", centrada en l'arquitectura i la simbologia maçònica de l'edifici de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. És gratuïta però cal fer reserva prèvia.

Dissabte 20 de maig se celebra la Nit dels Museus, de 19 a 1 h a tots els equipaments museístics de la ciutat. I diumenge 21 de maig, jornada de portes obertes.

Per concertar les diverses activitats, cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 815 42 02 o bé al correu informacio@victorbalaguer.cat

Pel que fa al Museu Romàntic Can Papiol, el 7 de maig se celebra el primer diumenge de mes, amb visita comentada gratuïta a les 12 h. Cal fer reserva prèvia, perquè les places són limitades. Dissabte 20 de maig a les 11 h, visita familiar a Can Papiol. Visita dinamitzada dirigida a un públic familiar, per conèixer la història de la casa i la vida quotidiana al segle XIX. El preu és de 4,10 euros per als adults, i per als infants gratuït. Cal reservar prèviament.

Dissabte 27 de maig a les 21 h es podrà veure l'obra de teatre "Nàufrags", un espectacle clown per a tots els públics, als jardins de Can Papiol. Més informació a www.elprincipal.cat Diumenge 28 de maig a les 12 h se celebren els "Diumenges de vermut", una visita a la casa museu finalitzada amb un vermut al jardí. Amb la col·laboració de Patates Piqué. El preu és de 5,10 euros per persona, amb reserva prèvia.

En el marc del Dia Internacional dels Museus, dijous 18 de maig el Papiol oferirà visites comentades gratuïtes a les 17 h, a les 18 h i a les 19 h. Amb reserva prèvia. Dissabte 20 de maig, La Nit dels Museus, hi haurà entrada lliure de 19 a 1 h. I diumenge 21 de maig, visites comentades gratuïtes a les 10 h, a les 11 h, a les 12 h i a les 13 h, amb reserva prèvia.

Per concertar les diverses activitats, cal fer reserva prèvia al telèfon del Museu: 93 893 03 82 o bé al correu museupapiol@vilanova.cat

Pel que fa a l'Espai Far, el Primer diumenge de mes, 7 de maig, de 10 a 14 h hi haurà entrada gratuïta, i a les 12 h una visita comentada a l'Espai Far. Places limitades. Dissabte 20 de maig l'Espai Far se suma a la celebració de la Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú. Diumenge 21 de maig a les 11 h, "Contes vora el mar: El conte del Far", a càrrec del seu autor, Vicenç Aguado. Un conte on el Far i el bot de salvament Víctor Rojas tenen un protagonisme especial. El conte finalitzarà amb un petit taller. Divendres 26 de març a les 15 h, visita a la Llotja per veure la subhasta del peix.

Finalment, la Torre Blava – Espai Guinovart se suma al Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes diumenge 21 de maig d'11 a 14 h, amb accés gratuït i places limitades.