Cultura convida 80.941 nens a participar en la segona edició de la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'

El Departament de Cultura engega el proper dimarts, 2 de maig, la campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre', que vol estimular els hàbits de lectura dels infants de 6 anys. Mitjançant la campanya, l’infant que fa o hagi fet 6 anys durant aquest 2017 rebrà a casa un targeta que el convidarà a anar a la llibreria més propera. Allà podrà bescanviar la targeta pel llibre que més li agradi, per un import de fins a 13 euros. Si l’import és superior, caldrà abonar la diferència. També hi haurà la opció de poder fer la compra en línia a través del portal www.libelista.cat. En aquesta segona edició, la campanya arribarà a 80.941 nens de tot Catalunya, que podran anar a més de 200 llibreries d'arreu del país. Com a novetat, aquest any s’ha arribat a un acord amb l’ONCE per tal d’adaptar la targeta al sistema de lectura i escriptura tàctil, el Braille.

D’aquesta manera, els infants amb discapacitat visual podran participar en la campanya des de l’inici. De fet, el Departament de Cultura intentarà adaptar, en la mesura del possible, tots aquells materials de difusió necessaris perquè la campanya arribi a tots els col·lectius amb discapacitat i, més concretament, als infants amb discapacitat visual. D’altra banda, també es donarà cobertura als infants residents a l’estranger gràcies a l’acord del Govern amb la Secretaria d’Afers Exteriors de la Unió Europea, que, exercint les seves competències de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior, oferirà la possibilitat de beneficiar-se d’aquesta campanya dins la seva cartera de serveis. Els infants inscrits al Registre de catalans a l’exterior podran bescanviar la targeta amb el codi de barres personalitzat a la plataforma en línia Libelista.cat i escollir el seu llibre, que se’ls enviarà al seu domicili.

'Fas 6 anys. Tria un llibre' és una iniciativa del Gremi de Llibreters, amb el suport del Departament de Cultura i la col·laboració del Gremi d’Editors de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència; del Departament d’Ensenyament; d’IDESCAT, i de l’ONCE. La campanya també té com a objectius que els nens descobreixin les llibreries amb un adult; que comencin a crear la seva pròpia biblioteca; donar valor al llibre i reforçar les vendes de llibres infantils.

31.914 nens, el 38,3% del total, participen en la primera edició

L’any 2016, en la primera edició, 31.914 nens van bescanviar la seva targeta per un llibre, per la qual cosa van participar en la campanya el 38,3% dels infants catalans que complien 6 anys el passat 2016. Les enquestes fetes pel Gremi de Llibreters de Catalunya van avalar l'impacte positiu de la campanya, ja que el 83% dels llibreters van detectar públic nou als seus establiments, que, en un 33% dels casos, eren usuaris que anaven per primer cop a una llibreria, deixant de banda la compra de llibres de text. Tanmateix, el 57% dels llibreters va assenyalar que es va generar compra creuada, és a dir, que els participants a la campanya van adquirir més d'un llibre en la mateixa compra.

Els nens del Solsonès i del Pla de l'Estany, els més participatius

Les comarques de la Catalunya Central van ser les que van obtenir una taxa de participació més gran, amb el 40,6%, seguides de les de l'àrea de Barcelona (39,5%), Ponent (38,6%), Camp de Tarragona (36,6%), Girona (33%), Terres de l'Ebre (31,3%) i Alt Pirineu i Aran (27,2%). Per comarques,, les cinc de més alt nivell de participació van ser el Solsonès (61,6%), el Pla de l'Estany (57,9%), el Pallars Jussà (55,5%), el Pla d'Urgell (49,2%) i el Vallès Oriental (46,2%). Pel que fa a les llibreries participants, adherides al Gremi de Llibreters de Catalunya, les independents van acumular el 53% de les vendes, mentre que les cadenes de llibreries van sumar el 47% restant, sent els dissabtes el dia de la setmana que es va registrar la quantitat més alta de bescanvis de vals. En total, es van vendre més de 5.800 títols diferents de 470 editorials, el 62,2% dels quals en català.