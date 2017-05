Recerca arqueològica a Puig del Cocodril, a Subirats, centre de poder de la Cossetània Oriental

Entre 2 i 14 de maig, l'equip d'arqueologia de la cooperativa ArqueoVitis sccl, juntament amb voluntaris i estudiants del territori, inicien per primera vegada els treballs arqueològics al Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres, situat davant mateix del Castell de Subirats (Alt Penedès).

Els objectius d’aquesta primera intervenció són la delimitació del jaciment i l’avaluació de l’estat de conservació i les característiques de les restes arqueològiques. Entre les línies de recerca destaca la de l'arqueologia de la vinya i el vi, seguint l'itinerari científic de projectes com a la Font de la Canya a Avinyonet del Penedès o la Timba de Sta. Bàrbara de Castellet i la Gornal i l'Arboç.

Situat a 297 msnm dalt d’un cim de la Serra d’Ordal i separat per un penya-segat del Castell de Subirats, es troba el Puig del Cocodril o Pujol d’en Figueres, un jaciment ibèric amb més de 2000 anys d’història. Envoltat per dues corrents d’aigua i terrenys idonis pel cultiu, domina l’important eix fluvial del riu Anoia i gaudeix d’una vista privilegiada que abasta des del Montseny al Baix Llobregat amb indrets de les comarques del Vallès Occidental, el Ripollès, el Bages, l’Anoia, l’Alt Camp i l’Alt i el Baix Penedès.

El jaciment es coneix des de l'any 1899, gràcies als estudis geològics i espeleològics de Mn. Norbert Font i Sagué del Centre Excursionista de Catalunya. El Puig del Cocodril va ser el segon jaciment arqueològic descobert al Penedès, després de Sant Miquel d'Olèrdola. Seguidament, a inicis del segle XX autors pioners en l’arqueologia penedesenca com Pere Martí Grivé, Pere Giró, Antoni Ferrer o Anton Adell referencien el jaciment.

Les primeres intervencions es produeixen a principis dels anys 1930 i segons els paràmetres de l’arqueologia d’aquell moment. Aquestes constaten l’existència d’un poblat fortificat d’època ibèrica i el mateix Grivé interpreta el jaciment, anys més tard, com un poblat de considerable extensió. Posteriorment, hi ha constància de la realització de diverses cales i prospeccions realitzades per clandestins i afeccionats, de les quals no se’n coneixen els resultats ni cap tipus de documentació.

Tot i que no s'han realitzat excavacions amb tècniques modernes i/o actuals, a partir de les dades compilades es pot suggerir que el Puig del Cocodril és una fortificació o oppidum d’època ibèrica i un important enclavament estratègic de control del territori i del comerç, ja que visualment domina tota la vall de l’Anoia, l’antiga Via Augusta i una gran part del Penedès.

El material arqueològic en superfície és abundant i divers. Destaquen les troballes, segons les dades bibliogràfiques, d’una moneda ibèrica de Cesse (Tarragona) del segle III aC i una moneda macedònica del segle II aC. A nivell ceràmic hi ha una gran quantitat de fragments d’àmfora ibèrica i, puntualment, importacions fenícies i romanes, principalment àmfores.

La cronologia del jaciment se situa en el període ibèric ple (segles IV-III aC), tot i que la presència de materials de la fase preibèrica o primera edat del ferro suggereix la possible existència d'una fase anterior, del segle VI aC. La recuperació d'uns pocs materials ceràmics d’època medieval ens indica una possible ocupació posterior de poca transcendència, probablement relacionada amb el Castell de Subirats.

L'equip d'arqueologia de la Font de la Canya de la cooperativa ArqueoVitis i l'Ajuntament de Subirats -que cofinancen la intervenció- inicien aquest projecte de recerca al Puig del Cocodril, amb el suport de la Universitat de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el cos d'Agents Rurals de l'Alt Penedès. Aquesta excavació arqueològica està integrada en el projecte d’investigació El canvi sociocultural a la Cessetània oriental (Penedès i Garraf) durant la protohistòria i l’època romana republicana: una perspectiva històrica i evolutiva dirigit per Joan Sanmartí, Catedràtic del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

La recerca al Puig del Cocodril i d'altres jaciments emblemàtics del territori, vol indagar sobre els orígens de la població penedesenca en el moment de la primera plena sedentarització del territori, relacionada, entre altres, a l’arboricultura de la vinya i el comerç amb les diferents cultures de la mediterrània.

La ubicació del jaciment -envoltat del Castell de Subirats i pel jaciment paleontològic dels Casots-, la propietat municipal dels terrenys i la seva condició com a Espai de Protecció Arqueològica (EPA), li confereix un valor afegit per la seva futura conservació, adequació a la visita i integració en els circuits culturals i turístics del municipi de Subirats, capital de la Vinya.