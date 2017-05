La vida de la vilanovina Clara Pueyo durant la Guerra Civil, a l'Ateneu Vilanoví

Vilanova i la Geltrú acull aquest divendres 5 de maig, a les 19h, per primera vegada, la projecció del multipremiat documental "El Gran Vuelo", de Carolina Astudillo i que relata la vida de la vilanovina Clara Pueyo durant la 2a República, la Guerra Civil Espanyola i el primer Franquisme, quan Clara desapareix de la història. A partir d’un agosarat treball amb les pel·lícules d’arxiu i els texts de les moltíssimes cartes i anotacions que recollia Clara Pueyo, la directora construeix una reflexió sobre la guerra, el paper de les dones als partits d’esquerres, les presons de dones, i la triple opressió que van patir figures com la protagonista del documental, en tant que perdedores de la guerra, desposseïdes i dones. El procés a què va ser sotmès Pueyo qüestiona les formes masculines de la militància i reclama, amb paraules pròpies, una mirada feminista sobre la història. La directora, Carolina Astudillo, que ha treballat les presons de dones franquistes en diferents documentals, presentarà “El Gran Vuelo” i participarà d'un debat a la seva finalització.



L'acte anirà acompanyat d'una xerrada sobre "'Las pelonas'. Repressions i gènere en la història recent" de la professora de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Laia Quílez, experta en Memòria Social i documental, que presentarà el llibre "Posmemoria de la Guerra Civil y el Franquismo. Narrativas audiovisuales y producciones en el siglo XXI". Laia Quílez és llicenciada en Comunicació Audiovisual i Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i doctora en Comunicació amb una tesi sobre les representacions i la postmemòria al cinema documental argentí posterior a la Dictadura, o l’anomenat “cinema dels fills” dels represaliats. Ha dirigit un projecte i escrit sobre documental espanyol i la memòria de la Guerra Civil, el Franquisme i la Transició espanyola.



Després de la projecció i el debat, hi haurà sopar amb pintxos temàtics reivindicatius de la memòria de les dones en la Guerra Civil.