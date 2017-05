La Biblioteca Museu Víctor Balaguer estrena audioguia a través del mòbil

La Biblioteca Museu Víctor Balaguer estrena un nou servei d'audioguia en català, castellà, anglès i francès, una nova eina promoguda pel Departament de Cultura i el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una aplicació mòbil, anomenada Visitmuseum, que és la primera que reuneix la informació sobre les col·leccions dels museus catalans, i que neix de la necessitat d'oferir al públic turista que visita els museus una informació de qualitat, de fàcil accés i adequada a les noves tecnologies.

Per a celebrar la posada en marxa d'aquest nou servei, des de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer s'organitza la Setmana Visitmuseum. Així, entre dimarts 9 i diumenge 14 de maig, totes aquelles persones que vinguin a visitar el museu i mostrin a l'entrada l'aplicació gratuïta descarregada, o la descarreguin via WIFI al mateix museu, podran gaudir de l'entrada gratuïta al museu, així com dels nous continguts.

Podeu descarregar l'aplicació de manera gratuïta en els següent enllaços:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cat.gencat.mobi.visitmuseum

https://itunes.apple.com/es/app/visitmuseum/id991710048?mt=8

Visitmuseum ha incorporat l'audioguia de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer en els quatre idiomes, remarcant en la versió catalana la narració per part de Montse Lluçà, col·laboradora habitual de RAC1. Així, durant la visita a la institució balagueriana, el visitant pot escollir entre la lectura dels textos que parlen de les diferents col·leccions i obres, o bé optar per la descarrega del format audioguia. En ambdós casos la informació està disponible en català, castellà, anglès i francès.

Aquest nou servei d'audioguia explica a través de 16 locucions, repartides en els diferents àmbits del recorregut, la història de la Institució i l'arribada de les seves col·leccions més il·lustres des de la posada en funcionament del Museu l'any 1884. Tanmateix, es fa una menció especial a algunes de les obres més importants del Museu com "Tarda de pluja" de Santiago Rusiñol o "La Sagrada Família amb Santa Anna i Sant Joan" d'El Greco.

El projecte Visitmuseum, que es va presentar oficialment el passat mes d'octubre al Museu de Badalona, ha estat ideat i desenvolupat en una primera fase per les xarxes territorials de museus de Terres de Lleida i Aran, de les comarques gironines i els museus del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. El seu finançament s'ha realitzat íntegrament amb l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET).

Amb un total de 229 equipaments museístics i monuments d'arreu de Catalunya, Visitmuseum es presenta en quatre idiomes -català, castellà, anglès i francès-, amb l'objectiu de ser una eina d'utilitat amb la que tant el públic local com el turista descobreixi el patrimoni museístic català. L'aplicació es descarrega gratuïtament a través del telèfon mòbil, i ofereix una presentació general sobre cada equipament, amb recorregut pels seus principals àmbits temàtics, alhora que també una mirada amb detall a les peces i objectes més destacats de cada col·lecció. Així mateix, inclou dades pràctiques per a la visita i enllaços amb les xarxes socials, i un cop descarregat el contingut s'hi pot accedir posteriorment sense necessitat de connexió a internet.