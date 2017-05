Alumnes de l'Escola de Música del Vendrell "cosiran" cançons populars aquest dissabte

Un grup d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Pau Casals del Vendrell seran, el dissabte 6 de maig, a les 20:30h, els protagonistes del concert a l’Auditori Pau Casals dedicat als Joves Intèrprets.



Concretament, el Cor de Veus Blanques de l’escola de música vendrellenca i les alumnes de la mateixa escola que han estat premiades en la Beca Agustí Cohí Grau del 2016 seran qui actuaran a l’escenari de l’Auditori amb un concert titulat “Cosint cançons”.



Aquesta proposta és un projecte en què treballa, des de fa mesos, l’equip directiu de l’Escola Municipal de Música Pau Casals. Cosint cançons n’és el resultat: un recull de moltes cançons, estils i procedències diferents, colors variats i ritmes que es combinen dalt de l’escenari per fer el que més els agrada: cantar i compartir, sentir i escoltar, expressar i comunicar a través de la veu i dels instruments, i sobretot poder compartir-ho amb tothom que s’acosti a l’Auditori Pau Casals.



Cosint cançons proposa cançons populars catalanes, finlandeses, sèrvies i japoneses i d’altres peces de compositors del país, de França o Anglaterra, que seran interpretades pel Cor de Veus Blanques de l’Escola Municipal de Música Pau Casals, acompanyat per les solistes Dúnia El Farhi, Elena Fuentes, Gabriela Castillo i Rosa Bertran al piano.



També es podran escoltar d’altres peces musicals, com la Sonata per violí i piano K304 de W.A. Mozart o la Sonata en si menor per a violí, violoncel i piano de J.B. Loeillet de Gant, de la mà de les premiades de la Beca Agustí Cohí Grau: Yasmin El Farhi al violí, Otília Gigla al piano, acompanyades d’ Irene Díaz al violoncel.

Montserrat Meneses és la directora musical de Cosint cançons i Clara del Ruste n’és la directora escènica.

Per altra banda, el mateix dissabte, els alumnes de guitarra de l’escola participen al Circuit Guitarístic de les Comarques de Tarragona, unes jornades de treball en què els alumnes tenen l’oportunitat de treballar amb diferents professors de guitarra i relacionar-se amb altres estudiants de diferents escoles.