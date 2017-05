Sold Out, tot un èxit del Festival de Presentació de la Carpa Revolució

El Fes+Chapeau enguany s’ha transformat. Després de quatre edicions i consolidar-se com un espai de referència, en que es conjuguen arts escèniques i transformació social, l’entitat ha volgut centrar l’activitat en un Festival de Presentació de la Carpa Revolució. Un nou espai per a la cultura a Sant Pere de Ribes. Un projecte de programació anual, residència per a companyies i formació.

Del 28 d’abril a l’1 de maig, 36 companyies de circ, teatre, dansa, titelles i formacions musicals de diferents estils, han participat en un ampli programa d’espectacles.

Una aportació de cinc euros permetia gaudir de l’espai i de totes les representacions. Diumenge a la tarda, totes les entrades disponibles estaven esgotades. De manera que l’èxit en l’assistència és una constatació. El dilluns, per a permetre l’accés a tothom, es van obrir les portes i es va organitzar l’espai per a que s’hi pogués accedir i al mateix temps mantenir les mesures de seguretat.

Per Marc Barbarà, responsable de comunicació, “ l’èxit del públic ara mereix una valoració per a millorar el que sigui millorable i valorar les coses ben fetes”. L’agraïment a totes les persones que hi han col·laborat, tant en l’àmbit artístic com logístic, es va fer extensiu al públic i a les companyies. Per Isaac Domínguez, director artístic del Fes+Chapeau, “les companyies han presentat treballs de nivelón, una gran qualitat, i a més, han estat encantades amb el format que s’ha presentat”.

Des de companyies nacionals, com internacionals, com la Companyia de Circ Diartsu, del Japó, els mallorquins de Tshock, els internacionals i multidisciplinars, residents a Barcelona, de la Companyia Atempo, combinant teatre, circ i música i la portuguesa Dulce Duca, amb el seu nou espectable ‘Um Bello dia’, fins a bandes de música de diferents estils, com Rata & de Whiteys, els balcànics de Fanfarrai, i el flamenc de Sarsalé i també la màgia del Mag Indi, tot i que el circ ha estat la disciplina amb més espectacles, la diversitat ha estat assegurada.

Una experiència que ha permès presentar el nou projecte, consolidar un equip i una organització que han estat treballant sense fre, i que ara es fixa com a proper pas, la convocatòria d’una assemblea oberta a tothom per a sumar-se a l’entitat que vol tirar endavant aquesta nova iniciativa, on cultura i art, es fonen en el desenvolupament d’una proposta de transformació social.