El monologuista Andrés Torres reviurà els anys 70 i 80 a Vilafranca

Aquest dissabte, el monologuista Andrés Torres ens farà reviure els anys 70 i 80 amb una gran dosi d’humor. Els Cicle Platea ens presenta ‘Diario de un cuarentón’. Un espectacle ideal per tots aquells que ja passen dels 40 i que vulguin gaudir d’un viatge al passat inoblidable.

A ‘Diario de un cuarentón’ Andrés Torres ens transporta als anys 70 i 80 per reflexionar, amb el seu peculiar sentit de l’humor, de com han canviat les coses sense gairebé ni adonar-nos-en. Si encara t’emociones al crit de ‘¡Chanquete ha muerto!’, si el teu berenar preferit eren els ‘Phoskitos’ o el ‘Bollycao’ i si als teus aniversaris la beguda oficial era ‘Tang’, no t’ho pots perdre. Riuràs, et transportarà a la infantessa amb les músiques, els balls i les innumerables anècdotes que segur has viscut a la teva infantesa i joventut.

Andrés Torres, còmic de batalla que ha passat per tot, des dels locals més recòndits que us pugeu imaginar a ‘El club de la comedia’ o col·laborant en programes de ràdio i televisió com ‘La jungla’ i ‘Força Barça’. Actualment forma part de l’equip d’Alfons Arús al programa diari ‘Aruscitys’ a 8TV y ha representat des d’abril del 2014 “Diario de un Cuarentón” a Barcelona, espectacle que ja compta amb més de 14.000 espectadors.