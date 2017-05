Manel Córdoba i Amin Bouftilla guanyen el Concurs Literari d’Olèrdola

Amb la poesia “Rius de sang”, el vilafranquí Manel Córdoba ha guanyat la segona edició del Concurs Literari de Sant Jordi d’Olèrdola, en la categoria d’adults. L’acte de lliurament de premis tenia lloc dimecres 26 d’abril a la tarda a la seu de l’Ajuntament d’Olèrdola i servia per a comprovar que el concurs, convocat pel Servei de Biblioteca Oberta, està tenint una molt bona acollida. El segon premi de la categoria d’adults s’ha atorgat a la narració “Emocions”, de Jaume Raventós; mentre que Marta Fos obtenia el tercer premi amb el conte “L’atrapasomriures”.

En l’apartat infantil, el primer premi el rebia Amin Bouftilla, alumne de 2n curs de l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta. El segon premi era per a Nil Alegret, de 6è de l’escola Circell de Moja; i el tercer per a Júlia Méndez, de 2n de l’escola Circell.

La bibliotecària del Servei de Biblioteca Oberta de l’Ajuntament d’Olèrdola, Verònica Torrents, destacava la diversitat de temàtiques i el nivell de les 23 obres presentades en aquesta segona edició del concurs. El regidor d’ensenyament, Pere Sadurní, assenyalava que el concurs havia tingut una repercussió que despassava el municipi, acollint treballs d’autors d’arreu de la comarca i de localitats com Sant Cugat del Vallès o Tarragona.

Els primers premis de les dues categories van rebre cadascun un val de compra de 40 euros per a la llibreria Odissea de Vilafranca, així com entrades per a dues persones per a visitar el castell d’Olèrdola i el còmic d’Olèrdola . Els segons i tercers premis rebien publicacions de temàtica local i la visita al castell. Tots els guardonats van rebre un diploma acreditatiu.

En el jurat hi van participar membres del Club de Lectura d’Olèrdola. La positiva experiència ha refermat la voluntat de l’Ajuntament de donar continuïtat a aquest concurs literari i preveure la tercera edició per Sant Jordi de l’any que ve.