Arriba a Sitges el primer Festival de música electrònica, l’Electrònic Park

La regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i Platges de l’Ajuntament de Sitges presenta el festival de música electrònica, el primer certamen de videomapping i la XVI Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics, tres nous esdeveniments que se celebraran aquest mes de maig i se sumen per primera vegada al calendari d’activitats locals.

La regidoria de Promoció Econòmica, Turisme i Platges, Aurora Carbonell, explica que “des de la regidoria hem apostat per aquests nous esdeveniments amb l’objectiu de desestacionalitzar la temporada, promocionar nous espais de la vila i innovar en les propostes. Els tres esdeveniments són gratuïts i pensats per a tot tipus de públic”. En els tres casos, la regidora explica que “l’objectiu és que les tres activitats es consolidin en el calendari local, i que acabin tenint un alt poder de convocatòria i, per tant, una elevada capacitat per generar activitat econòmica al municipi”.

La programació arrencarà aquest diumenge, al Parc de Can Robert, amb la primera edició del Festival Electrònic Park, un festival gratuït d’un únic dia que se celebrarà d’onze del matí a deu de la nit per gaudir de la millor música electrònica. En un mateix espai es fusionarà música, art i gastronomia, on el clar protagonista serà la música electrònica. Es tracta d’un format d’esdeveniment que actualment està molt de moda i se celebra amb gran èxit en diferents destinacions turístiques, com Barcelona, Madrid o Lisboa, entre d’altres. Amb aquest esdeveniment, es pretén donar cabuda i potenciar el talent musical d’alguns sitgetans, molt reconeguts internacionalment i que no sempre tenen l’oportunitat d’expressar el seu art a la seva població, com Ion Pananides, Render i The Place Dj’s. El cartell el completen Edu Imbernon, Bearoid Live i Fernando Lagreca Live.

El calendari continuarà amb el Lumen Sitges Festival, un festival visual que tindrà lloc els dies 19 i 20 de maig basat en tècniques de videomapping. Posteriorment, arribarà la XVI Concentració Internacional de Microcotxes Clàssics els dies 27 i 28 de maig de la mà del Clàssic Motor Club del Bages. Després de 15 anys, la trobada sortirà de Manresa per venir fins a Sitges on es preveu la participació d’un centenar de vehicles procedents d’arreu d’Europa convertint la concentració en un espectacle atractiu pel públic.