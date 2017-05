El Verds descarten un "xec en blanc" en la cessió de drets d'imatge

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) juntament amb TV3 i La Xarxa treballen amb l'objectiu que les dues televisions puguin fer les retransmissions de les diades castelleres amb plena "garantia jurídica". Aquest mateix dimecres les parts s'han tornat a reunir per avançar en l’acord. Després de la polèmica oberta per la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca en l'assemblea del març pel nou conveni que havia de regular els drets d'imatge de les colles, la CCCC es mostra confiada en trobar un punt comú. Amb tot, la Coordinadora ha volgut deixar clar que els drets “són de les colles” i que es "negocien col·lectivament". Els rosats celebren els moviments per assolir un acord "acotat" i asseguren a l'ACN que no persegueixen un objectiu econòmic. De la seva banda, els verds estan oberts a arribar a una entesa però adverteixen que "no donarà un xec en blanc a ningú". TV3 no descarta incrementar el nombre de diades retransmeses en vistes a aquesta temporada.

Paral·lelament, fons de la CCMA expliquen a l'ACN que mantenen l'aposta pels castells a la graella i avancen que treballen amb La Xarxa per renovar aliança estratègica, que els "satisfà plenament". L'acord inclouria la coproducció de jornades, resums i el programa setmanal i no descarten incrementar el nombre de diades retransmeses.



La Vella aplaudeix la iniciativa

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, que en el seu moment va alçar la veu perquè les colles castelleres també hi poguessin dir la seva, es congratula d'aquests moviments per arribar a un acord conjunt en ferm. Si bé els rosats lamenten no haver estat encara informats d'aquests primers passos, es mostren satisfets i valoren positivament la iniciativa.

"Nosaltres vam aixecar la llebre; demanàvem que el tema es treballés seriosament i es resolgués aquest pas concret de la cessió dels drets dels castellers, a través d'un formulari o com sigui; ara s'està tractant i això és el que volíem", ha afirmat a l'ACN la vicepresidenta de la Vella i responsable de Relacions Públiques, Lurdes Quintero.

Amb tot, la Vella de Valls demana a la CCCC que no quedi cap serrell obert i que en l'acord tot estigui ben "recollit" i "acotat", i que faciliti a les colles la proposta tant aviat com sigui possible per poder avaluar-ne el contingut detingudament. "Respectem que ells treballin", ha dit Quintero.

Els rosats asseguren que en cap cas han perseguit un objectiu econòmic en aquesta discrepància sobre els drets en les retransmissions de les actuacions castelleres. "No tenim cap interès en pensar quant podríem cobrar, només volem que la cadena de drets sigui clara", ha conclòs.



El Verds descarten un "xec en blanc"

Els Castellers de Vilafranca, al seu torn, estan pendents de reunir-se amb la CCCC per resoldre les condicions de la cessió de drets d'imatge. El president dels Verds, Joan Badell, ha insistit en què la colla està predisposada a arribar a una entesa però ha advertit que "no donarà un xec en blanc a ningú". "Que ens diguin per quants anys és la cessió de drets, per a quines diades i amb quina finalitat", ha demanat. Ha recordat així que hi ha actuacions on els ajuntaments també reclamen la cessió dels drets d'imatge, de manera que reclama una regulació clara per evitar "hipoteques" i malentesos en el futur.

Badell ha reivindicat que "els drets han de ser de les colles i no de la coordinadora", i ha exigit que es respecti la "sobirania" de cada entitat. "El món avança, i els acords de fa 20 anys ja no serveixen", ha afegit, remarcant que la voluntat dels Verds és "ajudar" a resoldre una qüestió que defineix com a "complexa". El president dels Verds confia que hi haurà entesa per delimitar com es farà la cessió. De moment, a nivell intern la colla ja ha demanat als castellers que cedeixin individualment els drets a l'entitat i treballa per tenir la documentació de tots els integrants.

Pel que fa a les converses que la CCCC manté amb TV3 i la XAL, Joan Badell creu que és positiu que s'estigui gestant un acord amb les dues plataformes audiovisuals. "Nosaltres no posarem pals a les rodes per impedir cap retransmissió, al contrari", ha explicat, i ha defensat fermament la continuïtat de les transmissions televisives. Badell també veu amb bons ulls la continuïtat de la Damm a l'hora de patrocinar el món casteller, si bé insisteix que es manté a l'expectativa de conèixer el detall del conveni que es proposi per regular els drets d'imatge.