Les propostes més innovadores en comunicació se citen a Sitges Next 2017

‘Tots som exploradors del futur’. Amb aquest lema arrencarà aquest divendres, 5 de maig, Sitges Next, el festival d'innovació en comunicació, amb una programació que explora els nous llenguatges publicitaris entre les marques i el públic. La llista Next to Watch serà la selecció que efectuarà el jurat del festival i aspira a convertir-se en una plataforma de presentació i exposició dels treballs més innovadors en comunicació.

La sala del teatre del Retiro de Sitges acollirà els dies 5 i 6 de maig la tercera edició de Sitges Next, que presenta un programa amb ponents de prestigi internacional. Edu Pou, de l'estudi líder en realitat virtual Here Be Dragons; les agències Alma DDB i Karmarama, amb Àlvar Suñol i Brian Williams respectivament; les plataformes de continguts Contagious Communications i Behance/99U; l'artista digital Klaus Obermaier; el projecte d’impressió 3D i 4D The Fab Lab; l’empresa de moda sostenible Ecoalf; les revolucionàries infoexperiències de Domestic Data Streamers, i l’estudi creatiu Hamill Industries seran els protagonistes del certamen.

Paral·lelament, Sitges Next oferirà dos workshops que buscaran acostar la realitat de la professió als assistents. El primer serà sobre l'experiència freelance, a càrrec d’Emma Pueyo, i el segon anirà en relació amb la innovació creativa, impartit per Tomás Ferrándiz i Ximo Villalba, directors creatius i professors de la Barcelona School of Creativity.

Els noms que conformen el jurat de Sitges Next 2017 contribueixen a fer del festival un punt de trobada indispensable del sector. Hi seran Josep Maria Roca de Vinyals, director general creatiu de DDB España; Edu Pou, director creatiu executiu de Here Be Dragons –que també oferirà una ponència–; Belén Coca, directora creativa digital freelance; Augustin Robinne, director de màrqueting de Pernod Ricard España; Diego González, director creatiu executiu d’OgilvyOne; Marta Caseny, directora creativa de VCCP; Joost van Nispen, fundador i president d’ICEMD (The Institute of the Digital Economy of ESIC Business & Marketing School de Barcelona); Jordi Pi, productor executiu de mitjans digitals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i Enric Nel·lo, director general creatiu de Grey España.

Sitges Next se celebra els dies 5 i 6 de maig organitzat per l’Ajuntament de Sitges, patrocinat per la Xarxa de Comunicació Local i amb la col·laboració del Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero i d’Estrella Damm. El festival compta amb un consell assessor integrat per la Generalitat de Catalunya, el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques, el Mobile World Capital, la Facultat Blanquerna de la Universitat Ramon Llull i el Clúster Audiovisual de Catalunya.