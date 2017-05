Kepa Junkera presenta el seu nou treball Maletak aquest diumenge a Vilafranca

Aquest diumenge 7 de maig, a les 7 de la tarda, continua la programació de música a l’Auditori de Vilafranca amb Kepa Junkera & Sorginak: Maletak. La qualitat musical de Kepa Junkera, un dels grans de la música d’arrel, va en paral·lel amb els seus somnis.

A l’Auditori de Vilafranca ens presentarà el seu últim treball discogràfic, Maletak, amb el que ha fet un viatge real i virtual per tot el país en un recorregut per la riquesa i varietat de la música tradicional.

Podrem gaudir de la millor música d’arrel de Galícia, Aragó, Catalunya, Castella La Manxa, Euskadi, i pràcticament tots els folklores espanyols. Etapes d’aquest viatge poètic i musical on Kepa Junkera torna a comptar amb les singulars Sorginak.



Kepa Junkera és un dels músics més internacionals d’Euskadi. Autodidacta, inquiet i valent, crea un estil propi marcant un camí personal en el món de la música tradicional. Ha creat una música sense fronteres, mesclada amb els aromes, ritmes i colors d’altres llocs i altres cultures, oberta al món sense complexes, amb respecte i sobretot amb la il·lusió i la curiositat de tot aquell que estima el que fa.

Ha col·laborat amb artistes tan dispars com Phil Cunningham, Carlos Núñez, Caetano Veloso, Marina Rossell, Dulce Pontes, The Chieftains, Chango Spasiuk Lila Downs, etc.

L’any 2014 va guanyar el Grammy Llatí al millor àlbum Folk i ha estat premiat amb 5 Premis de la Música i diversos premis nacionals.