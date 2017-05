El Museu Víctor Balaguer rep la donació de quatre quadres i una escultura

En un acte públic que es va fer dijous amb la regidora de Cultura Teresa Llorens a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, es va fer la signatura del document de donació de dos olis sobre tela i una escultura de Joaquim Budesca; d'una còpia de "La Mestissa" de Juan Luna, d'Hermen Anglada Camarasa; i d'un retrat de Josep Borràs, obra de Joan Ferrer. Es tracta d'obres de gran qualitat, que tenen vinculació amb la col·lecció del Museu Balaguer.

Pel que fa a la còpia de "La mestissa", d'Hermen Anglada Camarasa, va ser donada per Mireia Mestre i la seva família, que n'ha volgut fer donació de manera desinteressada. És una pintura a l'oli, signada, de l'any 1890. És una còpia de la pintura de Juan Luna Novicio, de la qual ja n'és propietari el Museu Balaguer.Donació Mestissa

Mireia Mestre va explicar que és un quadre d'un Anglada Camarasa molt jove, de quan el pintor estava estudiant a l'Escola d'Arts i Oficis de Vilanova i la Geltrú, que va anar al Museu Balaguer i va realitzar aquesta copia de l'obra de Juan Luna.

"La mestissa" del pintor filipí Juan Luna data de l'últim quart segle XIX, i és un retrat, que ell mateix va donar a Víctor Balaguer el 1887.

Pel que fa al retrat de Josep Borràs, obra de Joan Ferrer, ha estat donat per Alejandro Coroleu Lletget, besnét de Josep Coroleu, procedent d'un habitatge familiar. Es tracta d'una pintura a l'oli, que mesura 60 x 45 centímetres, datada el 1875 i signada. Josep Borràs, el personatge representat, era gendre de Josep Coroleu.Donació retrat

Josep Borràs Magriñà era un tractant de bestiar i alcalde de Vilanova (nomenat al 1885 fins al 1887). Fou gran amic de Víctor Balaguer, monàrquic, membre del Partit Progressista de General Prim, i el 1868 formà part del Comitè Revolucionari local. Tenia relació amb personalitats destacades de la política de l'Estat, era de l'entorn polític de confiança de Víctor Balaguer i el seu procurador electoral al districte de Vilanova.

El pintor és Joan Ferrer, pintor vilanoví nascut el 1850. Destacà com a retratista, dibuixant la burgesia catalana i diversos vilanovins.

Entre 1874 i 1879 va marxar a Itàlia pensionat per Ferrer Vidal i Pau Soler, a estudiar a l'Acadèmia Espanyola de Roma, on va transformar el seu discurs estilístic i va començar a fer teles de caràcter més costumista.

Finalment, Joaquim Budesca Català ha volgut fer entrega al Museu Balaguer d'algunes de les peces més representatives de la seva col·lecció particular per tal que formin part del fons pictòric del Museu. La seva motivació és deixar part del seu llegat artístic a la ciutat de Vilanova. Així, ha cedit dos olis sobre tela: "Orneig a la mar I i II", de 1989; i "Els Colls", de 1983; a més d'una escultura sense títol.

Joaquim Budesca i Català va néixer el 8 de novembre del 1930 a Vilanova i la Geltrú. Els anys 70 apareix en públic el Budesca pintor que, sense deixar mai l'aquarel·la, havia començat a practicar la tècnica de l'oli. La recerca d'una veu pròpia en el món de l'art i, alhora, el fet de mantenir-se fidel als seus principis, va fer que Budesca s'endinsés i experimentés en tota mena de tècniques i propostes. Durant els anys setanta i vuitanta va practicar també el disseny gràfic, la publicitat, el cartellisme i la il·lustració.

El 1982 va publicar el llibre "Cent indrets de Vilanova i la Geltrú", amb dibuixos seus i textos d'Oriol Pi de Cabanyes, Joan Callejón, Xavier García i Albert Virella i Bloda. A fora, la seva obra va anar rebent reconeixement i va realitzar diverses exposicions individuals i col·lectives a la resta de Catalunya, Espanya, França, Suïssa, Portugal, i també als Estats Units i al Canadà. Al llarg de tots aquests anys, Budesca ha anat confegint un llegat artístic molt prolífic.

En aquest cas es tracta d'una donació que pretén ser representativa de diferents etapes del pintor, i incorpora en la col·lecció pública del municipi un testimoni significatiu de la trajectòria d'un dels artistes del segle XX més importants de la localitat, al qual s'han dedicat diverses mostres temporals.