Carles Sanjosé i Carles Belda se sumen al cartell del FIMPT 2017

El cantant, guitarrista i ànima del grup Sanjosex, Carles Sanjosé, i l'acordionista diatònic Carles Belda, obriran el 37è FIMPT amb la seva versió del 'Passeig del Carme' de Pere Tàpias, tal com van fer Toti Soler, Elisabet Raspall i Jordi Paulí, Gemma Humet i Carles Dènia a les darreres edicions del festival. Belda i Sanjosé presentaran 'Càntut', un projecte que recupera cançons i músiques dels avis i àvies de les comarques de Girona. Els dos Carles s'han submergit de ple en el cançoner online "Càntut: Cançons i músiques dels avis", impulsat pel musicòleg Albert Massip i que rastreja la petja del cant de tradició oral a les comarques de Girona per triar-ne un repertori que han batejat amb el mateix nom: Càntut. El nou disc de Belda i Sanjosex figura al top 20 de la World Music Charts Europe (WMCE) del mes d'abril, la llista europea de world music que escullen periodistes especialitzats d'arreu del continent i també ha estat guanyador de la primera edició del Premi Teresa Rebull a la producció musical en cultura popular i tradicional.

El concert serà divendres 16 de juny a les 20 h al Teatre Principal. Les entrades ja són a la venda a la web del festival al preu de 5€ anticipada, o per 8€ si es compren el mateix dia a la taquilla del Principal.

Radio Cos, Jordi Molina Septet, Monsieur Domani i Papa Orbe y Los Turpiales Sabaneros actuaran al nou escenari central, ubicat a la Plaça del Port, on també actuarà Boban Markovic Orkestar, cap de cartell de la 37a edició del FIMPT. Els gallecs Radio Cos, liderats per Xurxo Fernandes i Quique Peó, presentaran el seu nou treball "Pasatempo", un disc que aconsegueix aglutinar les cultures amb les quals han mantingut contacte després de deu anys recorrent escenaris a Bèlgica, Anglaterra, Escòcia, Bretanya i Galícia, transmetent la seva manera d'entendre la música tradicional.

"Matèria del temps", és una metàfora del que per a Jordi Molina ha estat la música. Cançons d'autoria pròpia que són d'arrel però que mesclen llenguatges i influències: d'allò més tradicional a allò més innovador. De la improvisació al jazz, passant pel cant d'estil i l'havanera és el que podrem sentir al concert de Jordi Molina Septet.

Monsieur Domani aproparà la música popular urbana de Xipre al FIMPT. Se'ls pot considerar una de les poques propostes artístiques que estan mantenint viu i fent créixer el llegat de la música de la seva terra, donant un color propi als sons i sentiments de les músiques tradicionals xipriotes.

Orbe Ortiz i els deu músics colombians que l'acompanyen, descarregaran un directe irresistible a base de ritmes del Carib colombià i ho demostraran a cop de congues, bateria, tiple, baix, maraques, guitarra, saxo, clarinet... i alguna sorpresa més. Papá Orbe y los Turpiales Sabaneros asseguren que "No hi ha frontera que pugui parar el poder curatiu i socialitzador de la seva música", i ho demostraran, sense cap mena de dubte.

Seguint amb la idea d'arribar a un ampli ventall de públic, els concerts del 37è FIMPT destaquen per la seva diversitat i qualitat, posant l'accent en la música i els músics del país però sense renunciar a la seva característica fundacional d'internacionalitat.

El 37è Festival Internacional de Música Popular Tradicional se celebrarà a Vilanova i al Geltrú els dies 16,17 i 18 de juny. La resta de concerts programats s'anunciaran en breu.