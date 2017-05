Cunit recrearà un dia dels soldats republicans durant la Guerra Civil

El proper dissabte 27 de maig, Cunit recrearà un dia dels anys de la Guerra Civil. L'objectiu és aproximar a la ciutadania el coneixement de com era la vida quotidiana i quins eren els mitjans dels soldats republicans que custodiaven Catalunya el 1937 i el 1938. La recreació es desenvoluparà entre l'avinguda de Tarragona i la platja, entorn del carrer Francesc Macià. La jornada l'organitza l'Ajuntament de Cunit i està coordinada pel Grup de Recreació Històrica Ejército del Ebro i el Grup de Recerca DIDPATRI de la Universitat de Barcelona, i compta amb la col·laboració del Servei Històric del Cos dels Mossos d'Esquadra, l'associació Lo Riu; Recreadors de la UB i el Regiment Pirinenc (GEMA).

Jaume Casañas, regidor de Turisme i Patrimoni, dóna el detall dels objectius d'aquesta iniciativa: "es tracta de posar en valor la historia local de Cunit i com les famílies i al societat cunitenca va viure la Guerra Civil. Aquesta és una acció prèvia d'un projecte, que realitzarem amb la Universitat de Barcelona, per a la museïtzació d'un búnquer rèplica del que hi havia a Cunit en aquella època i que servirà per donar la importància que es mereixen a les restes patrimonials de les defenses en tota la costa del Penedès Marítim".

La Jornada històrica commemora el procés sistemàtic de fortificació de la costa catalana que va començar a la tardor del 1936, després del fracàs republicà a Mallorca i del desbloqueig de l'estret de Gibraltar. Les autoritats catalanes pensaven que les forces faccioses, procedents de Mallorca, podien desembarcar o fer incursions en el litoral català i això va motivar la construcció generalitzada de defenses.

A principis de 1937, a Cunit ja hi havia trinxeres construïdes amb una llargada que superava els dos mil metres, i al llarg de l'any es van construir tres nius de metralladores dobles, a les zones de l'Estany, els Tres Pins i la Masia de Segur. La jornada de recreació evoca aquest període quan els enginyers de l'Exèrcit Popular van procedir als treballs de fortificació.

Localització de la recreació

En els solars del carrer Francesc Macià cantonada Av Tarragona els visitants podran viure una experiència immersiva i empàtica a la Catalunya del 1937-1938 propiciada per una trentena de recreadors, diferents artefactes i espais amb escenografies.

En cadascun dels punts els recreadors faran les explicacions pertinents, mostraran artefactes i equipaments, i respondran a les preguntes i qüestions que plantegin els visitants. Els punts d'interès comencen en el lloc de control dels Mossos d'Esquadra. Situat a la cruïlla de l'avinguda de Tarragona i el carrer Francesc Macià. Un grup de mossos d'esquadra amb vestits i equipaments dels anys 30 donaran la benvinguda als visitants i franquejaran el pas al recinte.

La sessió de recreació comença a les 10 hores i acaba a les 14 hores. A partir d'aquests moments es permetrà l'accés al recinte. Els visitants podran seguir lliurement un itinerari per visitar els diferents llocs en els quals els recreadors els faran les explicacions oportunes, sobre els més diversos aspectes de la vida quotidiana, els processos de fortificació, les armes, higiene, alimentació, etc.

Visites guiades. Hi haurà visites guiades gratuïtes, per qui ho demani, a les 11,30, a les 12,30 i la darrera a les 13,30. Caldrà apuntar-se en el lloc de control de l'accés.

Ambientació. Al llarg del matí els serveis de megafonia alternaran música de l'època, amb explicacions generals sobre la recreació, i discursos a càrrec dels comissaris. En un moment donat es simularà l'atac del temible "sabatetes", un dels hidroavions Heinkel He-59 que, des de Mallorca, atacaven la costa catalana.

A la tarda...

A les 17 hores presentació-conferència del llibre "Sota les bombes. Els atacs aeris a Catalunya durant la Guerra Civil", obra de David Íñiguez, David Gesalí i Josep Ramon Casals. És un llibre d'Angle Editorial.

S'explicaran amb detall els bombardeigs que van patir els pobles de costa del Penedès Marítim, i es mostraran fotos inèdites dels atacs procedents dels arxius italians.