Les "dones d'empenta d'una edat estupenda" celebren les Noces d'Argent

L'esperit de les Teresines, les tres germanes solteres que convivien amb el seu germà Tomàs en un piset de Gràcia i que es guanyaven la vida fent 'pedidos' amb l'ajuda dels veïns, ha inundat aquest diumenge el Teatre Coliseum de Barcelona. L'anomenada 'Teresinada Popular' ha aplegat centenars de seguidors de la mítica sèrie de TV3 creada per La Cubana, de la qual es commemora el 25 aniversari de la seva estrena. Una jornada on s'ha demostrat que el fet de "sentir-se Teresina" no entén d'edat, de gènere o de condició social. "La filosofia de les Teresines és tirar endavant. Si aquella ho pot fer, jo també 'mecagunlou'", ha assenyalat en una entrevista exclusiva a l'ACN la Maria Teresa (Mont Plans), la germana mitjana del trio i la única que en aquests moments no té parella. Durant tot aquest diumenge es projectaran ininterrompudament els 13 capítols de la sèrie i hi haurà actuacions en directe.

Entre capítol i capítol, personatges de la sèrie han pujat a l'escenari del Coliseum per saludar i els assistents i explicar com els hi anat la vida en aquest quart de segle. Entre aquests, en Pepe i en Rafa, l'entranyable parella gay del quart pis, els quals s'han pogut casar i, fins i tot, han adoptat un nen. Santi Millán, Anna Barrachina, Jose Corbacho o les 'Teresines' Mont Plans i Mercè Comas han emprès altres trajectòries professionals més enllà de la Cubana, però la 'Teresinada Popular' els ha reunit a tots.

De fet, aquest esdeveniment ha servit també com a cloenda de luxe de les representacions del darrer muntatge dels de Sitges 'Gente Bien. El Musical', que ha tingut una excel·lent rebuda per part del públic amb més de 200 funcions al Coliseum. En el primer pis del mateix teatre es pot veure fins aquest diumenge una exposició sobre la sèrie, on es mostra vestuari, atrezzo (com les desenes de 'tifes' de plàstic empaquetades que les Teresines van haver de preparar pels Sants Innocents) i també alguns secrets del seu rodatge. Entre aquests, que l'escenografia no era en un plató, sinó en unes oficines de TV3 i que les rajoles hidràuliques que cobrien en terra eren en realitat fotocòpies en color de fotos de rajoles, que es van encolar a trossos de cartró per després enganxar-los a terra.

En el marc de la Teresinada també s'han convocat diversos concursos, com el premi al millor vídeo relacionat amb la sèrie o la millor disfressa. Entre les participants han causat sensació la Martina, la Laura i l'Ariadna, tres 'Teresinetes' d'entre 9 i 10 anys de Navàs. Eren una reproducció a mida reduïda de les germanes gracienques imitant el seu pentinat, vestimenta i accessoris. "Vam descobrir la sèrie per una amiga nostra del 'cole' i per Carnestoltes ens vam disfressar de Teresines"; explica la Martina, qui precisament fa 10 anys en el dia de la Teresinada.

Els 1.100 espectadors previstos a la marató van aconseguir l'entrada el passat dimecres després de fer una llarga cua que es va començar a formar a primera hora del matí. Un dels avantatges és que l'entrada és "transferible" i es pot passar a una altra persona durant la jornada. Si no es vol o no es pot assistir a tota la marató, es poden compartir els passis amb familiars o amics o bé deixar-les a la porta perquè algú altre se'n pugui beneficiar. D'aquesta manera es poden aprofitar totes les butaques disponibles, seguint una mica la filosofia "d'aprofitar-ho tot" de les Teresines.

Les Teresines 25 anys després

Una de les preguntes i peticions que més ha sentit La Cubana i especialment el seu director, Jordi Milán, és si es farà una segona temporada de la sèrie. "Tot es pot fer i no hi ha res impossible", va dir en la presentació de la Teresinada Popular el mateix Milán. De fet, La Cubana ja tenia un text escrit que no es va fer perquè en aquell moment no tenien temps al trobar-se fent espectacles com 'Cómeme el coco negro' i 'Cegada de amor'. Milán explicava que hi havia una segona temporada de 13 capítols de mitja hora cadascun "molt divertida amb les anècdotes d'aquestes germanes que els hi passava una cosa i després si veien involucrats els veïns".

Es rumorejava és que aquesta "cosa" era que a les Teresines els havia tocat la loteria i eren milionàries. Un fet que la mateixa germana gran –encarnada per Mercè Comas-, ha negat als micròfons de l'ACN. "És un 'bulo'", ha assenyalat. De fet, en aquests 25 anys que han passat hi hagut novetats importants en la vida de les Teresines: la gran, la Teresa (Mercè Comàs), s'ha casat amb un directiu de La Caixa, i viu força folgadament. "Però ajudo als meus germans en el que puc i sempre que ho necessiten", matisa. La petita, la Mari Tere (Sílvia Aleacar) està separada d'un pintor "un pèl penques" d'origen andalús que apareix en un dels capítols de la sèrie. Després del desengany, ha refet la seva vida amb un quiosquer del barri. "És aquí dins i per això també estic una mica nerviosa", explica tota cofoia.

Els únics que resten solters són la Maria Teresa (Mont Plans), tot i que assegura que està "més feliç que una 'perdiç'". "Però va una mica 'faltada'", diu amb sornegueria la seva germana gran. Pel que fa a l'únic home de la casa, en Tomàs, asseguren que de tant en tant va "cobrant 'recibus'" i indiquen que "encara segueix tancat dins un armari".

A l'entrada del Coliseum, lluint les seves millors joies i el seu millor somriure, han agraït "emocionades" tot el "carinyu" que els seguidors de la sèrie els han brindat des d'aquell 2 d'abril del 1992 en què es va emetre per primera vegada el primer capítol. El seu títol era providencial amb el que s'ha reviscut aquest diumenge: "Festa Major".