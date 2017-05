Els periodistes del Garraf lliuren aquest divendres els premis de La Nit Canallesca

Aquest divendres 12 de maig, l'Associació de Periodistes del Garraf celebra una nova edició de La Nit Canallesca, la desena edició. Durant la vetllada, els periodistes del Garraf premiaran les persones i entitats que més han destacat en el darrer any en les categories de tasca social, cultura, gastronomia, esports, projecció exterior i, és clar, periodisme.

Enguany, com a mestre de cerimònia de la vetllada hi haurà de nou el periodista Maiol Roger, i el sopar s'acompanyarà de l’actuació musical del grup de rock Trial (format per Magí Mestres, Seko Amell i Xavi Ribera), que tenen a punt un segon treball, Entre l’1 i el 3.

El sopar-gala tindrà lloc al restaurant La Fitorra de l’Hotel Cèsar (carrer Isaac Peral, 4 de Vilanova). El preu és de 25 euros per a socis i sòcies de l’Associació de Periodistes del Garraf, i de 29 euros per a la resta. L’assistència a la Nit Canallesca 2017 és oberta, però cal fer la reserva prèvia. Les persones registrades a la intranet de l’APG (i per tant amb dret a vot als premis) ho poden fer a www.lanitcanallesca.periodistesgarraf.org.