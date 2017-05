Els Nens del Vendrell, a la Diada d'homenatge a Ramon Barrufet

El passat dissabte 6 de maig els Nens del Vendrell actuaven a Valls amb motiu de la Diada d'homenatge a Ramon Barrufet. Acompanyats pels amfitrions, la Colla Joves Xiquets de Valls, els Minyons de l'Arboç i els Vailets de l'Empordà. Els de la camisa vermella es preparaven per dur a terme la quarta actuació de la temporada amb l'objectiu de posar-se amb forma i fer-se forts.

Els de Pere Rovira obrien plaça amb un 3 de 8, que era el segon de l'any. Encara que es va notar una mica de nerviosisme, el castell es va assolir amb molt bones mides. Aquestes bones mides ja eren visibles durant els anteriors assaigs de la colla.

En segona ronda, els Nens del Vendrell apostaven per un 4 de 8, que resultà ser el 150è 4 de 8 de la història dels Nens. La valoració de la tècnica referent a aquesta estructura és totalment positiva.

La següent ronda fou protagonitzada per una torre de 7. Aquesta torre fou la gran alegria d'aquesta Diada per la manera com es va assolir. En les dues torres anteriors portades a plaça aquesta temporada sempre hi havia hagut petites coses a millorar. En canvi, aquesta tercera torre va aconseguir arribar a la perfecció. Aquest fet donarà confiança als Nens del Vendrell per afrontar reptes superiors, i a més, els ajuda a fer-se forts, tal com ho proclama la seva nova campanya de maig.

Els de la camisa vermella van acabar la quarta diada de la temporada amb un vano de 5.

Els de Pere Rovira durant aquest mes de maig busquen fer-se forts i aconseguir una bona perspectiva de futur. Per aquest motiu, han llençat una nova campanya sota el hashtag de #FemnosForts que recolza la seva idea d'anar fent passos ferms amb una il·lustració del famós joc Mario Bros.

Aquesta campanya engloba les quatre setmanes de maig, ja que cada una d'elles està marcada per una Diada. La meta d'aquesta campanya és la Diada del 91è Aniversari dels Nens del Vendrell.

A mesura que la colla superi les diades previstes durant aquest mes, el personatge Mario, vestit de casteller, anirà interactuant amb els objectes que trobi en el seu camí. Aquests objectes són: bolets, monedes i estrelles. Simbolitzen el creixement en nombre de castellers i com a colla, l'enfortiment de la metodologia, fer un pas més en les proves d'assaig i en la gamma de castells i l'assoliment de castells per arribar forts al mes de juny.

El dissabte 13 de maig a la tarda, els de la camisa vermella actuaran al carrer dels cafès del Vendrell.