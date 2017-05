Els duets Mireia i Marina Duo i Obmud guanyen els premis Noves Creacions Musicals de Vilanova

Ja hi ha guanyadors del Premi Noves Creacions Musicals de Vilanova. Ajuntament de Vilanova

Dissabte es va celebrar a l'Auditori Eduard Toldrà la final oberta del Premi Noves Creacions Musicals. Després de l'actuació de tots els finalistes, el jurat va decidir atorgar el premi en categoria A (millor solista o conjunt de música clàssica o històrica) al duet Mireia i Marina Duo i la seva proposta de concert "Clara Schumann: la musa", pel seu gran potencial artístic, on es combina una brillant interpretació musical amb una representació escènica molt adequada. El duet guanyador obtindrà un concert en el marc de la programació estable de l'Auditori Eduard Toldrà, al llarg de la temporada octubre 2017-gener 2018 o març-juny 2018.

El jurat també va decidir premiar el músic Pau Montané Pascual i la seva proposta de concert "Percussió & Electrònica" amb un premi accèssit de la categoria A, per la seva altíssima qualitat interpretativa i la innovació i risc que suposa una proposta d'aquestes característiques. El guanyador obtindrà un concert en el marc de la programació estable de l'Auditori Eduard Toldrà, al llarg de la temporada octubre 2017-gener 2018 o març-juny 2018.



Pel que fa a la categoria B (millor solista o conjunt de música moderna i jazz), el guanyador va ser el duet Obmud i la seva proposta de concert, pel seu potencial artístic i capacitat interpretativa. El duet guanyador obtindrà un concert remunerat en el marc de la programació estable de l'Auditori Eduard Toldrà, al llarg de la temporada octubre 2017-gener 2018 o març-juny 2018.



L'organització i el jurat volen agrair la participació de tots els finalistes, felicitar els guanyadors i la resta de finalistes per la feina feta. El jurat del Premi Noves Creacions Musicals ha estat format per Teresa Llorens (presidenta del jurat i tercera tinenta d'Alcaldia i regidora de Cultura, Equitat i Convivència), Joaquim Garrigosa (director de L'Auditori), David Puertas (periodista i músic), Michèle Alderete (directora coral, arrangista vocal, professora i cantant), Eloi Fuguet (flautista de bec, professor de l'ECMM Vilanova i la Geltrú i programador de l'Auditori Eduard Toldrà), Daniel Gil (violinista, musicòleg i professor de l'ECMM Vilanova i la Geltrú) i Jordi Pons (clarinetista i professor de l'ECMM Vilanova i la Geltrú, de la Hochschule für Musik Basel i del Conservatorio della Svizzera Italiana).