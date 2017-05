Un centenar de joves del campus italià CinemadaMare rodaran a Vilafranca del Penedès 10 curts

El campus CinemadaMare surt d'Itàlia per primer cop en 15 anys i instal·la el seu campus itinerant a Vilafranca del Penedès. En concret, el certamen convertirà Vilafranca del Penedès en plató on prop de 100 joves, dels quals 90 són estrangers i 10 catalans, rodaran, durant una setmana, el seu primer curtmetratge. CinemadaMare és un curs itinerant de 10 setmanes que arrencarà el pròxim 19 de juny a Itàlia i els portarà fins a Vilafranca del Penedès. Els joves del curs, d'entre 20 i 35 anys, de totes les parts del món i de diferents especialitats arribaran el pròxim 14 de juliol a Vilafranca del Penedès. Durant una setmana podran buscar les millors localitzacions i la inspiració necessària per donar forma a un curtmetratge que participarà al concurs Weekly Competition.

En aquesta edició, CinemadaMare comencen al juny a Roma i acaba a Venècia al setembre, participant a la Mostra del Cinema de Venècia i passant per Catalunya a Vilafranca del Penedès. Les pel·lícules es rodaran durant la gira: les produccions setmanals de curtmetratges amb una duració màxima de 10 minuts. Cada setmana hi ha una competició amb guanyadors i premis. Cada equip de curtmetratges està format per 10 persones.

Els joves participants entraran a una competició internacional de curtmetratges. Participaran amb els treballs que els hauran servit per aconseguir una plaça al festival. Tots ells, produïts i realitzats amb anterioritat a la celebració de CinemadaMare. La participació a CinemadaMare es gratuïta, no hi ha quotes d'inscripció, no hi ha despeses d'allotjament, no hi ha despeses de viatge dins de CinemadaMare, però els participants han d'assumir el cost dels menjars. Cada participant pot estar a CinemadaMare de tres setmanes fins el curs complet.

Acompanyats pel director del campus Franco Rina, Lídia Dols, coorganitzadora del CinemadaMare a Catalunya, ha explicat que és "el campus cinematogràfic més gran del món, i fa 15 anys que se celebra a Itàlia". Ha reconegut que quan van conèixer el projecte es van quedar enamorades i van treballar dur per portar-ho a Catalunya. "Cada any participen 300 filmakers d'arreu del món, es divideixen en grups de 10 i cada 10 roda un curtmetratge amb l'assessorament de l'equip tècnic", ha recordat.

Dols ha manifestat que han arribat a un acord perquè hi hagin 40 places obertes de formació per les persones que vulguin participar durant una setmana a Vilafranca del Penedès a CinemadaMare, però que després no aniran a Itàlia.

Juanjo Puigcorbé, diputat delegat de cultura de la Diputació de Barcelona, ha destacat que els alumnes no només tenen una formació amb master class, sinó que ho posen en pràctica amb un taller audiovisual amb curtmetratges que tenen un gran recorregut. Ha recalcat que es dinamitzen els municipis amb aquest viatge.

Puigcorbé ha manifestat que és una trobada itinerant que tant de bo es quedi a Catalunya. Ha ressaltat que després de varies reunions van decidir signar un conveni de la Diputació amb la seva entitat perquè això es fes sempre. "Cultura s'implica en participar en tres edicions –que és el que dura el seu mandat-", ha apuntat. Ha dit que als següents municipis que acolliran el campus seran Sitges, Hospitalet de Llobregat i Badalona.

Dolors Rius, regidora de Turisme de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha recalcat que han arribat en aquest contacte ja que des del seu municipi tenen vocació d'acollir visitants i turistes.