La pianista i compositora Clara Peya presenta Oceanes aquest divendres a Vilafranca

Aquest divendres 12 de maig, a les 20,30h, continua la temporada de música a Cal Bolet amb Clara Peya que presenta el seu darrer treball ”Oceanes”.

La pianista i compositora Clara Peya és una de les creadores més originals i úniques que han aparegut en els darrers temps en l'escena musical del país. Autora de diverses músiques per a espectacles de teatre i dansa, ha participat en discos d’artistes com Elena Gadel, Alessio Arena, Toni Pagès, Pulpopop o El Niño de la Hipoteca i ha tocat amb diferents formacions per l’Estat espanyol, Mèxic, França, Anglaterra i Rússia.

Ha presentat sis discos sota el seu nom i a Vilafranca ens porta el seu nou treball, Oceanes, un homenatge a les dones a través de l’aigua. Una aigua que flueix, és profunda i canalitza les emocions. Una aigua que cura i és inspiració directa per a la compositora, que ens mostra algunes de les dones que han passat per la seva vida, dones d’aigua.

Clara Peya és finalista als Premis Max en la categoria de “millor composició musical” per l’espectacle “Pluja”

Per saber-ne més, després del concert hi haurà tertúlia amb Clara Peya i copa de vi gentilesa de Bodegues Pinord.