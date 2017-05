La fotografia pren el relleu al cicle cultural Binomis

La regidoria de Cultura, Tradicions i Festes de l’Ajuntament de Sitges inaugura el proper divendres la segona de les mostres en el marc del cicle d’exposicions Binomis. En aquest cas, l’exposició girarà entorn la fotografia de la mà d’Àlex Ferret i Vicenç Morando.

Àlex Ferret es presenta amb una col·lecció d’etiquetes entre les quals ha triat #Caramelles #Sardanes #SantBartomeu #Castells #Diada #Exposicions i #Vinyet i recull que “per tot això a #Sitges som #Cultura #Tradicions i #Festes”. Per la seva banda, Vicenç Morando destaca dues consideracions, “primer: fer fotos no converteix a ningú en fotògraf. I jo només faig fotos. Segon: Instagram és a la fotografia el que la carn arrebossada és a la carn. El que veureu és el resultat de combinar-los”. El resultat de tot plegat es podrà veure a partir de divendres i fins el 25 de juny. La inauguració d’aquest segon Binomis tindrà lloc el 12 de maig a les set de la tarda a Miramar.

El cicle “2 Termes , 2 Paraules , 2 Imatges , 2 Objectes”, coordinat per l’artista sitgetana Anna Monzó, permet conèixer l’obra de vuit creadors de la vila de diferents modalitats que mai abans havien unit els seus arts en mostres conjuntes. Tal com recorda Monzó, tots els artistes un fil conductor que és “l’originalitat i la creativitat”. El primer d’aquests binomis ha estat el format per Roby i Genís Hernández, dos artistes plàstics sitgetans amb molts nexes comuns.