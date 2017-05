Els ballarins vilafranquins Olga Álvarez i Joan Palau arriben a Vilafranca amb la "dansa social

A l’espectacle hi participen persones majors de 45 anys no professionals de la dansa que s’han preparat des del mes d’abril amb Olga Álvarez. Aquest diumenge 14 de maig a les 19h continua la temporada d’espectacles professionals a l’Auditori Municipal amb +45, un espectacle de dansa de la Cia. Sebastián García Ferro.

Deia Schopenhauer que Els primers 40 anys de la vida ens donen el text, els següents 30, el comentari. Les nostres vides es perllonguen gràcies als avenços de la ciència, però en una societat que valora la novetat, la immediatesa i el consum constant, ens resistim sovint a entrar en la maduresa i som víctimes d’una por irracional de perdre la plenitud i arribar a una obsolescència que ja intuïm. Ara, quan la vellesa és cada dia més llarga, potser val la pena aturar-se a gaudir del pas del temps i aprofitar allò que ens ha ensenyat l'experiència.

Sis ballarins de dansa contemporània, entre ells els vilafranquins Joan Palau i Olga Alvárez i un cor de figurants no professionals, utilitzen el moviment per a convidar-nos a reflexionar sobre com vivim la vida. Un exercici escènic que ens proposa perdre-li la por al tic tac del rellotge i gaudir plenament del regal de la maduresa.

García Ferro es coreògraf, ballarí, perfomer i compositor argentí resident a Barcelona. Dirigeix la seva companyia des l’any 2000, i amb ella s’ha presentat a més de 15 països; ha estat guardonat amb el 1er premi del festival Maspalomas l’any 2007. També realitza encàrrecs per a la Compañía Nacional de Danza Contemporánea d’Argentina o l’Orquestra Simfònica de Barcelona, així com projectes de dansa social i educativa.