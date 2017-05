En marxa la setena edició de la Cursa d'Orientació Lluís Barrera

Dijous passat es va presentar a Cal Noi-Noi, seu dels Xicots de Vilafranca, la 7a edició de la Cursa d’Orientació Lluís Barrera, cursa organitzada pels mateixos Xicots i el Club Esportiu Penedès en honor a qui va ser membre actiu de les dues entitats.

La cursa tindrà lloc el proper diumenge 21 de maig a la plaça de Milà i Fontanals. La sortida de la cursa llarga es durà a terme a les 9.30 h i la cursa infantil/familiar a les 10.30 h, el lliurament de les targetes de control serà una hora abans de la sortida de cada cursa. La Lluís Barrera és una de les nous curses que formen part de la 4a Lliga de curses d’orientació Gran Penedès.

Els organitzadors van recordar que en les dues curses els participants es poden inscriure individualment o per equips, facilitant en cas de la inscripció per equips la pràctica d’aquesta modalitat de cursa entre els participants més novells.

Ja estan obertes les inscripcions anticipades, tant per la cursa curta com per la llarga. Es poden fer on-line al blog de la cursa, http://cursaorientaciolluisbarrera.blogspot.com, a uns preus de 2 i 6 € respectivament. El mateix dia els preus seran de 3 i 8 €. Al mateix web s’hi pot trobar tota la informació relacionada amb la cursa.

Carla Hormigos, creadora del cartell

El cartell de la cursa d’enguany, guanyador del concurs escolar de cartells, ha estat elaborat per Carla Hormigos, de l’escola Sant Elies. A destacar l’elevat nombre de treballs presentats, 168 en total, d’alumnes de la comarca: institut Vall de Mediona (Sant Quintí de Mediona), escola Vedruna Sant Elies, institut Milà i Fontanals, Escola Municipal d'Art Arsenal (Vilafranca), Col·legi Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia), escola Jaume Balmes (Sant Martí Sarroca).

Aprofitant la presentació de la cursa, dijous es van lliurar els premis a la guanyadora i els finalistes:

1r Categoria A: Carla Hormigos (Escola Vedruna Sant Elies)

2n Categoria A: Maria Ruiz (Institut Milà i Fontanals)

1r Categoria B: Roger Bargalló (CEIP Jaume Balmes)

2n Categoria B: Vinyet Sigüenza (CEIP Jaume Balmes)

La selecció de treballs escollida pel Jurat del concurs segueix exposada a Cal Noi-Noi.