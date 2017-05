Bruno Oro i la Big Band de l’Escola Músics recordaran al Vendrell el centenari de Sinatra

Aquest proper dissabte 13 de maig, a les 20:30h, la Big Band de l’Escola Músics del Vendrell, Bruno Oro i Vicens Martín seran a l’Auditori Pau Casals dins del cicle de concerts Jazz a l’Auditori en un concert dedicat a Frank Sinatra “La Veu”.



Un dels concerts de Frank Sinatra, el que va fer al Casino Sands a Las Vegas el 1966, sota la direcció i arranjaments de Quincy Jones, és el que recordaran aquest dissabte Bruno Oro a la veu i Vicens Martín dirigint la Big Band de l’Escola Músics del Vendrell. En aquest concert es revisaran, com al del 1966, alguns dels seus grans èxits com Fly me to the Moon, Come Fly With Me, You Make Me Feel So Young..., però també les cançons que es relacionen més amb “La Veu” com My Way o New York, New York.



La carrera d’actor d’en Bruno Oro és la seva faceta més coneguda, ja que ha aparegut en diverses sèries i programes de televisió i en obres de teatre, i sobretot pel seu protagonisme en el programa Polònia de TV3. Però no és fins a finals del 2008 que debuta com a cantant i compositor amb el seu primer disc “Napoli”. A partir d’aquest primer treball i fins ara, Bruno Oro ja n’ha publicat dos més: “Tempus Fugit” i “Viatge de l’home que esternuda”.



Bruno Oro, cantant i compositor, estarà acompanyat aquest proper dissabte per la Big Band de l’Escola Músics del Vendrell, una orquestra habitual a “Jazz a l’Auditori”, i que aquesta vegada estarà dirigida pel compositor i guitarrista Vicens Martín, en lloc del seu director habitual, Víctor Verge. Tots junts homenatjaran a la gran veu de Frank Sinatra per la celebració dels 100 anys del seu naixement.