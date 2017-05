El Vendrell reivindica el seu ric patrimoni museístic en el Dia dels Museus

El Dia Internacional dels museus es celebra cada any el 18 de maig, organitzat pel Consell Internacional dels Museus (ICOM). Enguany se’n celebra la 39a edició amb el lema " Museus i històries punyents. Dir allò que no es pot explicar als museus". El Vendrell es suma un any més a la commemoració amb nombroses propostes dels cinc museus del municipi, que en paraules de la regidora de cultura, Eva M. Serramià, són “veritables activistes culturals de la ciutat”. Enguany, la commemoració arriba amb l’horitzó posat en la imminent formalització de la Xarxa de Museus de Tarragona, de la qual el Vendrell en formarà part activa, amb tres museus del municipi (Museu Deu, Museu Apel·les Fenosa i Museu Pau Casals) i un quart en procés (Museu Àngel Guimerà).

El Museu Àngel Guimerà organitza una jornada de portes obertes el dijous 18 de maig, en horari de 10h a 14h i de 17h a 19h. També aquest museu acollirà la conferència “La granja ibèrica de Mas d'en Gual i els inicis de la viticultura al Vendrell”, a càrrec de Dani López, arqueòleg de la cooperativa ArqueoVitis. L’acte està organitzat pel Museu Arqueològic del Vendrell i començarà a les 19.45h.

Ja dissabte 20 de maig el Museu Àngel Guimerà tornarà a oferir jornada de portes obertes en horari d’11h a 14h i de 17h a 21h. A les 12h es farà una visita guiada, per a la qual cal fer reserva prèvia al 977 181819 - c/e museuguimera@elvendrell.net. Les places són limitades.



Dins de la Nit dels Museus, també dissabte, a les 19.30h, al Museu Guimerà es presentarà el llibre Correspondència entre Àngel Guimerà i Jaume Ramon i Vidales, 1865-1898 a càrrec de Carola Duran, curadora de l’edició i Josep M. Domingo, director de la col·lecció El Vuit-cents.

El diumenge 21 de maig el Museu Guimerà tornarà a oferir portes ofertes en horari d’11 h a 14 h.

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, la Casa Nadiua de Pau Casals també ofereix al públic l’oportunitat de visitar-la gratuïtament. Dijous 18 de maig, l’horari per fer-ho serà de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h. El dissabte 20 de maig es podrà visitar d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h i el diumenge 21 de maig, d’11h a 14h. Aquests tres dies, aquest equipament museístic també oferirà una visita guiada a les 12h.

De la seva banda, el Museu Deu també ha organitzat diversos actes al voltant del 18 de maig. Aquest dia, a les 19h, s’hi farà la presentació del llibre La recepta màgica de les emocions a càrrec de l’escriptora Neus Navarro, Psicòloga, Coach i Formadora, experta en creixement personal i emocions i il·lustrat per Carolina Palau, escultora i pintora.



Pel dissabte 20 de maig, a les 12h, el Museu Deu ha preparat el taller per a infants titulat "El procés de l'abstracció", un acte vinculat amb l'exposició temporal de l’artista Armand Lluent on, de la mà d'en Carles Soto, els nens d'entre 7 a 12 anys entendran el procés creatiu i les diferents tècniques artístiques de Lluent. El taller és gratuït i cal inscripció prèvia.



El Museu Deu encara té programat un acte més pel dissabte, en aquest cas emmarcat en la Nit dels museus. A partir de les 22h, oferirà un concert a càrrec dels Solistes de la Coral Polifònica del Vendrell i una copa de cava al jardí.

El Museu Deu ofereix també jornada de portes obertes: dijous 18, de 10h a 14h i de 17h a 19h; dissabte 20 de maig, d’11h a 14 h i de 17h a 00h i diumenge 21 de maig, d’11h a 14h.



Un altre dels museus del Vendrell, el Museu Apel·les Fenosa, recentment proclamat com un dels Premis Nacionals de Cultura d’aquest 2017, també s’adhereix al Dia Internacional dels Museus amb una jornada de portes obertes, el dijous 18 de maig i dissabte 20 de maig, d’11h a 14h i de 18h a 20h. També dins del Dia internacional dels Museus, la Fundació Fenosa inaugura al Museu Abelló de Mollet del Vallès (19.30h) l'exposició ELS LOGICOFOBISTES, produïda per la mateixa Fundació.



Per últim, el Museu Pau Casals s’afegeix a la commemoració amb diverses activitats, que s’afegeixen a les jornades de portes obertes: dijous 18, de 10h a 14h i de 16h a 18h; dissabte 20, de 10h a 14h i de 16h a 00h i diumenge 21, de 10 h a 14h.

A més, el dissabte 20, a les 12h, es fa una visita guiada al Museu, una aproximació viva i detallada a la vida de Pau Casals. La visita és gratuïta i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977684276 o per c/e museu@paucasals.org. Les places són limitades.



D’altra banda, a les 20h, el Museu Pau Casals presenta la nova activitat “Mar de Sons i Vi. Una experiència per als sentits!”, una proposta per emocionar-se amb la història i la música de Pau Casals. Una activitat que comença amb la visita guiada a la seva casa d’estiueig a la platja de Sant Salvador i acaba al jardí del museu fent un tast de vins DO Penedès (Avgvstvs Fòrvm i Jané Ventura), maridats amb el so del violoncel, instrument icona del músic català. L’activitat és gratuïta i cal fer reserva prèvia trucant al telèfon 977.684276 o per c/e museu@paucasals.org. Les places són limitades.

D’altra banda, diumenge 21 de maig el Museu organitza novament la visita teatralitzada que ens apropa a la vida més quotidiana de Pau Casals, amb anècdotes i històries curioses que ens faran conèixer la part més humana del músic.