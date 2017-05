Maria Arnal i Marcel Bagès, Toni Gomila, Màrius Serra i Mirabèl entre les propostes del Festival EVA 2017

El Festival En Veu Alta, dedicat a la narració i tradició oral, desvetlla alguns dels caps de cartell d'enguany. L'EVA tindrà lloc al Penedès, del 2 a l'11 de juny, i a Pradell de la Teixeta (Priorat) entre el 30 de juny i el 2 de juliol. L'edició penedesenca, amb Sant Sadurní com a capital, fa enguany un salt al Baix Penedès, eixamplant així territori, i amb una quarantena d'actes en un total de 14 municipis.

Les dues edicions, Penedès i Pradell, comparteixen alguns dels caps de cartell com Maria Arnal i Marcel Bagés que presenten un meravellós nou disc, '45 cerebros y un corazón', Màrius Serra que torna a l'EVA ara amb proposta familiar, narradors com Noemí Caballer o Arnau Vilardebó, o Mirabèl que, amb una ballada de danses occitanes, seran els encarregats d'inaugurar l'EVA Penedès a Sant Sadurní d'Anoia el 2 de juny. Una altra de les grans propostes de l'EVA 2017 al Penedès és 'Acorar', de Toni Gomila, un text i una interpretació ja imprescindibles, una reflexió sobre la identitat col·lectiva dels pobles. Gomila serà també a Pradell amb 'Peccatum', amb Catalina Florit, rondalles verdes, pecadores, brutes, recollides per Mossèn Alcover que Gomila i Florit ens serveixen sense prejudicis.

A més d'espectacles de petit format i propers, l'EVA aposta per espais singulars i emblemàtics. N'és un exemple la nit del 3 de juny al cementiri de Sant Sadurní d'Anoia. El Festival ens proposa que 'Per viure al cementiri no cal morir-se' sinó que en un espai tan bonic i carregat de mística podem gaudir de música, dansa, narracions, cinema i, per què no, propostes experimentals.

A les edicions del Penedès i Pradell de la Teixeta s'hi suma Gurb, on se celebra enguany el Cicle EVA amb propostes entre els mesos d'abril i desembre.