Setmana especial als Museus de Sitges amb motiu del Dia dels Museus

Els Museus de Sitges participen, un any més, en els actes commemoratius del Dia Internacional dels Museus. L’efemèride, que té el punt àlgid el dijous 18 de maig però que s’estén al llarg dels dies anteriors i posteriors, s’ha batejat enguany amb el títol Museus i històries punyents: dir als museus allò que no es pot explicar. Una manera simbòlica de reconèixer als espais museístics el seu paper com a “agents pacificadors en les relacions entre els diferents cultures del món”.

Precisament, la temàtica d’aquesta edició vol posicionar els museus com a “llocs de trobada i intercanvi que possibiliten la comprensió dels episodis més dolorosos de la humanitat”. Tot plegat, entenent i ressaltant les institucions museístiques com a “dipositàries de la memòria dels pobles, que fomenten la reflexió crítica i el diàleg conciliador mitjançant la mediació, la transmissió de valors universals i la pluralitat de punts de vista a partir de les seves col·leccions d’art”.

Als Museus de Sitges, la prèvia del Dia Internacional dels Museus s’inicia aquest cap de setmana, 13 i 14 de maig, a Terrassa. Concretament, s’ha previst una passejada per la Fira Modernista de la capital vallesana –en la qual Sitges és la població convidada i s’hi ret homenatge a Santiago Rusiñol–, el taller familiar Els colors de Santiago Rusiñol (que es farà dins el mateix espai firal), una visita guiada al Museu de la Ciència i de la Tècnica i la conferència L’entorn industrial de Santiago Rusiñol, que tindrà lloc al mateix museu a càrrec de Vinyet Panyella, directora de Museus de Sitges.

Com ha sigut habitual des de la reobertura dels museus sitgetans, el dia central de la celebració, el dijous 18 de maig, el Museu del Cau Ferrat i el Museu de Maricel obriran les seves portes durant tot el dia perquè tothom qui vulgui pugui accedir-hi gratuïtament. Una oportunitat excel·lent per apropar-se també al passat mariner de Sitges a través de l’exposició Emerencià Roig. De la mar al paper, que es pot visitar a la sala d’exposicions de Can Rocamora.

Els actes amb motiu del Dia Internacional dels Museus es completaran el cap de setmana del 20 i 21 de maig. Dissabte 20, amb un concert de la coral Sitges Canta! al Palau de Maricel i una altra edició de La Nit Blava dels Museus, la jornada nocturna de portes obertes i visites guiades al Museu del Cau Ferrat i al Museu de Maricel. I l’endemà diumenge, dia 21, amb un concert de piano a la Sala Gòtica del Museu de Maricel a càrrec del jove intèrpret Dani Vendrell.

El Dia Internacional dels Museus se celebra anualment cada 18 de maig des del 1977. L’esdeveniment, d’abast mundial, està organitzat per l’International Council of Museums i té com a objectiu conscienciar els ciutadans sobre el paper dels museus en el desenvolupament de les societats.