Art Canyelles arriba a la V Edició i es consolida entre els certàmens artístics més valorats

Un certamen cultural sempre és una bona notícia. Art Canyelles, arriba a la seva cinquena edició, i ho fa amb dues novetats. En primer lloc, fa “un pas endavant pensant en el futur”, tal i com ha assenyalat l’alcaldessa, Rosa Huguet, ”premiant no només artistes novells, sinó artistes consolidats”; i en segon lloc, per aquesta edició s’han previst dues modalitats. Una primera dedicada a la pintura i una segona per la resta de tècniques presentades.

“És una edició renovada i especial”, ha afegit l’Alcaldessa, “un tret de sortida que situa Canyelles entre les poblacions més singulars en el paisatge cultural nacional”.

Pintura majoritàriament, però també escultura, fotografia i tapís, són les tècniques de les 110 obres presentades, que es podran veure exposades durant els caps de setmana del 13, 14, 20 i 21 de maig. Dissabte 13 de maig, precisament, es reunirà un jurat, de cinc membres, format per crítics d’art, representants de diferents escoles d’art i pintors, que diumenge donaran a conèixer els guanyadors. Un premi de pintura dotat amb 6.000 euros i un premi de 2.000 euros per la resta de tècniques.

“Un premi de 6.000 euros, és una dotació prou rellevant com per assegurar que hi participen obres i artistes de gran qualitat, tant a nivell comarcal com nacional”. De fet, entre les 98 obres de pintura i les dotze obres en altres tècniques, s’han rebut propostes des del Garraf, tant de Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant Pere de Ribes, principalment, com des de Tarragona, Manresa, Barcelona i Granollers, entre d’altres localitats. I també de llocs com Gandia, i “fins i tot de Lisboa”, apuntava el Regidor de Promoció de Canyelles, Salvador Pascual Estanella, en la presentació que el consistori va realitzar ahir dimarts 9 de maig, al costat del Dr. Echevarne, amant de la pintura i pintor, que patrocina el certamen des de la primera edició.

El lligam de Canyelles amb l’art, arrenca de l’any 1926, quan el pintor Joaquim Mir va iniciar els seus treballs sobre paisatges de Canyelles i després es va popularitzar entre joves i consolidats pintors de l’escola catalana. D’aquesta manera, la localitat, recull el llegat artístic per atraure tant a un públic com a uns artistes de gran qualitat, i “poc a poc, com sempre fem nosaltres, esdevenir una referència”, afegia l’alcaldessa, Rosa Huguet.

El patrocini dels Laboratoris d’Anàlisi Echevarne, la participació de la Diputació de Barcelona i diferents escoles d’art de Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i Sitges, a banda d’altres col·laboracions, “ens permeten un compromís per consolidar Art Canyelles i arribar a les properes edicions, amb més novetats”.