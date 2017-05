La Festa de la Cultura Penedesenca torna el proper divendres 19 de maig

Els Reconeixements Culturals Collita, van néixer l’any 2009, amb l’objectiu de reconèixer persones i entitats destacades en la seva promoció, divulgació i implicació en la cultura penedesenca. Enguany, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) convoca la Cinquena Festa de la Cultura on es donaran a conèixer les persones i entitats guardonades en els Collita 2017. Un acte que es desenvoluparà en el marc d’un concert i una celebració oberta a tothom, a l’Auditori Eduard Toldrà de Vilanova i la Geltrú.

Els premis, Santiago Rusiñol de les Arts, Emili Giralt de Recerca, Teresa Basora de Promoció i Divulgació Cultural i el premi Pau Casals de Trajectòria i compromís cultural, continuen la tasca del reconeixement en els àmbits de la creació artística, el saber, la divulgació i la promoció de la cultura penedesenca, respectivament. Després de quatre edicions, celebrades de forma biennal, el nombre de nominacions que l’IEP ha rebut, ha anat creixent, fins a les 40 nominacions populars rebudes enguany.

Albert Tubau, president de l’IEP destaca “la transversalitat de les nominacions i no només el seu creixement. Una transversalitat territorial, que ha creuat nominacions d’un territori sobre un altre i això suposa que les entitats, més enllà de les seves poblacions, reconeixen les diferents tasques de cada una en la seva vessant”.

Un altre dels aspectes que Tubau emfatitza és l’equilibri, també en les nominacions. “Un equilibri territorial, en el sentit de que totes les comarques hi estan representades i un segon equilibri respecte de les nominacions per entitats o per a persones de forma individual”. En aquest sentit, tot i no desvetllar els destinataris dels premis fins la data d’entrega, ens han avançat a EIX DIARI, que enguany dues persones i dues entitats seran les guardonades. Una proporcionalitat més, que tot i la complexitat a que s’ha enfrontat el jurat, ha permès un ampli consens a l’hora d’atorgar els reconeixements.

La diversitat de disciplines, així com la diversitat de les candidatures, permeten també una fantàstica valoració de les cinc edicions, en tant que se sumen propostes i “això significa també l’increment de persones i entitats compromeses amb a cultura penedesenca”.

El jurat, reunit el passat dimarts 9 de maig, el formen la Sra. Neus Lloveras, alcaldessa de Vilanova i la Geltrú; Albert Tubau, president de l’IEP; Àngels Santacana, historiadora i tècnica de Museus de l’Ajuntament del Vendrell; Núria del Campo, directora de la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès; Txatxi Gómez, periodista i activista cultural de Vilanova i la Geltrú; Xavier Martínez, economista i historiador de Cubelles, i Pilar Tarrada, coordinadora tècnica de l’IEP, en qualitat de secretària del jurat.

La Festa de la Cultura, el proper 19 de maig, a partir de les vuit del vespre, en la que els guardonats rebran l’escultura “Dona Fulla” de l’escultor Xavier Cuenca, símbol dels premis, comptarà, a més, amb les actuacions musicals de Contravento, consort de flautes; Quartet Maricel i Pasifae Quintet, de corda, totes tres formacions de l’Escola i Conservatori Municipal de Musica Mestre Montserrat; i finalment, l’actuació del grup Vingis Gospel Project, per acabar la celebració.