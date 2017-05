Els Bous de la Bisbal, nou membre de la Coordinadora de Colles Castelleres

La junta de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha acceptat la inclusió de la Colla Castellera de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) i els Castellers de Tortosa com a noves colles membres de ple dret. En la reunió d'aquest setmana, la CCCC també ha aprovat l'entrada dels Castellers de Sarrià com a colla en formació. Després de la baixa dels Castellers de Solsona, la Coordinadora està formada actualment per 96 colles membres i quatre en formació. La Colla Castellera de la Bisbal –coneguda com a 'Bous'- és la primera que apareix en aquesta plaça tradicional del Penedès i l'any passat, en la seva segona temporada, fins i tot va descarregar dos cops el tres de set i diversos pilars de cinc. Els Castellers de Tortosa -tercera colla de les Terres de l'Ebre- també va acabar el 2016, la seva segona temporada, amb una gamma més limitada però cap caiguda en tota la seva trajectòria.

Pel que fa als Castellers de Sarrià, ha entrat com a colla en formació, després que feia més d'un any que no n'entrava cap a la Coordinadora. Aquest barri barceloní ja havia tingut una colla castellera entre els anys 2000 i 2004.