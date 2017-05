Els Bordegassos actuen diumenge a Sant Cugat del Vallès

Aquest mes de maig i juny oferirà als Bordegassos de Vilanova un ventall d’actuacions especialment atractives, al costat de colles de primer nivell. Diumenge 14 de maig arriba la primera d’elles, a Sant Cugat del Vallès, on se celebrarà la diada de la Fira de Sant Ponç. Una cita que tindrà lloc a partir de les dotze del migdia a la plaça Octavià i en la qual els de la camisa groc terrós actuaran acompanyats dels Castellers de la Vila de Gràcia, els Castellers de Sabadell i els Castellers de Sant Cugat. Dues colles de nou i una colla de gamma alta de vuit per a una cita ideal per oferir bons castells.

Tot apunta que aquest diumenge els vilanovins buscaran recuperar sensacions i seguretat en la canalla. Després de dues diades on hi ha hagut algun intent desmuntat, el més probable és que els Bordegassos aquest cop apostaran per reprendre la dinàmica tranquil·la que va permetre arribar a Sant Jordi en disposició d’afrontar el quatre de vuit. Vic, Tarragona, l’Arboç, Berga, la Grallada i Barcelona són algunes de les cites de les pròximes setmanes que poden servir a la colla per fer més passos endavant.