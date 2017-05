L'Espai del Far se suma per primer cop a la Nit dels Museus de Vilanova

Una nit, sis museus per visitar. Aquest és el lema de la Nit dels Museus a Vilanova i la Geltrú, que enguany se celebra dissabte 20 de maig, amb motiu del Dia Internacional dels Museus de dijous 18 de maig.

L'Espai Far, que es va inaugurar el passat mes de juliol i que se suma per primera vegada a la gran festa dels museus, ha estat l'escenari de la presentació d'aquesta celebració, que engany arribà a la 5a edició a la nostra ciutat.

L'Espai Far, el Centre d'Art Contemporani LA SALA, la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, el Museu Romàntic Can Papiol, el Centre d'Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes i el Museu del Ferrocarril de Catalunya obriran un any més les seves portes de nit per celebrar conjuntament la Nit dels Museus. L'activitat està coordinada per la Regidoria de Cultura, i promoguda pel Consell d'Europa on participen més de 3.000 museus de 40 països amb l'objectiu de sensibilitzar el gran públic respecte el paper dels museus en el desenvolupament de la societat.

Els sis museus de la ciutat oferiran una programació especial per a aquesta nit adreçada a tots els públics. Com ha recordat la regidora de Cultura, Teresa Llorens, "es tracta d'apropar aquests equipaments al gran públic, obrir-los, fer que s'incorporin a la nostra vida quotidiana, perquè la ciutadania de VNG se'ls faci seus, i els mostri als visitants que vénen de fora".

Durant tot el cap de setmana, els museus ampliaran horaris i oferiran visites i activitats. La Torre Blava, per la seva banda, s'hi suma amb una jornada de portes obertes diumenge 21 d'11 a 14 h. I pel que fa al Jaciment Arqueològic de Darró, dijous 18 de maig, coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Museus, farà una visita guiada a les 18 h als dos jaciments (l'ibèric i el romà, visitable des de fa unes setmanes), i oferirà alguna activitat especial la tarda de dissabte.

El president de l'Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell Comarcal del Garraf, Xavier Grau, ha recordat que "l'èxit de públic de la Nit dels Museus posa en valor el llegat històric i cultural de la ciutat i de la comarca, els diferents museus expliquen la història i el desenvolupament de la ciutat".

Per la seva banda, la directora del Museu del Ferrocarril, Pilar García, ha destacat que "la festa dels museus ha de servir per visitar tots els museus de la ciutat i per arribar a un públic molt divers, començant pels més petits, que seran els visitants del futur".

Programació musical

Durant la Nit dels Museus, els museus allargaran l'horari de tarda fins a la 1 de la matinada. En el cas de l'Espai Far, s'avança una hora i tana a les 12 h.

La programació especial inclou, a partir de les 18 h a l'Espai Far i de les 19 h a la resta, activitats i actuacions musicals a cada un dels museus gràcies a la col·laboració de les tres escoles de música de la ciutat: l'Escola Municipal de Música Mestre Montserrat, l'Escola de Música Freqüències i l'Escola Musicàrea.

Concursos

Les persones que visitin els sis museus durant tot el cap de setmana entraran en el sorteig de 2 abonaments al Festival Vida, 2 xecs de 25 euros vàlids a les botigues de Viu Comerç, 2 invitacions per fer caiac i esnòrquel per cortesia d'Estació Nàutica, 3 estoigs de cava per cortesia de Cava Wine Bar, i un xec de 20 € del restaurant Red Bar.

Per participar en el sorteig cal lliurar a la recepció d'un dels museus el programa que s'ha editat per difondre l'activitat, prèviament segellat per tots els centres. La butlleta es podrà recollir als museus de la ciutat, i també es podrà trobar a l'Oficina de Turisme, les biblioteques i altres punts de la ciutat. Es podrà segellar i lliurar als museus des del 18 fins al 21 de maig a les 13.59 h.

La Nit dels Museus tindrà seguiment al Twitter a través dels hashtags #nitmuseusvng i #DIM2017