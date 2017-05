39 treballs opten als Premis Eugeni Molero i Albert Virella i Bloda de Periodisme i Investigació Comarcal que atorga el Consell Comarcal del Garraf des de l’any 1992. La modalitat de periodisme estava oberta a la participació de treballs relacionats amb la comarca del Garraf, realitzats i publicats entre el 2015 i 2017 i treballs realitzats per estudiants de graus de Periodisme o Comunicació Audiovisual, en qualsevol format, però no publicats ni emesos en cap mitjà de comunicació.

En el cas de la modalitat d’investigació, hi podien optar estudis, investigacions i treballs de recerca sobre aspectes socials, culturals i històrics, artístics, econòmics, sociològics, literaris, etc. del Garraf. Els treballs havien de ser originals, inèdits, no publicats ni premiats. També podien optar als Premis estudis, investigacions i treballs de recerca realitzats exclusivament per alumnes de batxillerat dels instituts d’estudis de secundària de la comarca.

A la convocatòria d’enguany s’han presentat 28 candidatures en les modalitats de periodisme: 16 propostes de periodisme escrit, 5 de periodisme gràfic i 7 de periodisme audiovisual (2 de ràdio i 5 de televisió). En la modalitat d’estudiants de periodisme enguany no s’ha presentat cap treball. Els treballs rebuts provenen del Diari de Vilanova, l’Eco de Sitges, Eix Diari, Canal Blau TV, Ràdio Cubelles, La Vanguardia, Televisió Espanyola, entre d’altres. En relació a les modalitats d’investigació, s’han presentat 11 candidatures, 4 d’investigació comarcal i 7 treballs de recerca d’alumnes de batxillerat.

El jurat per a les modalitats de periodisme està conformat per Lluis Gené, fotògraf de l’agència AFP; Anna Poch, periodista de Televisió de Catalunya (TV3), i Jordi Lleó, periodista.

El jurat per a la modalitat d’investigació està conformat per Alfred Castells, lingüista, investigador de toponímia local i membre de l’Associació d’Amics del Museu Víctor Balaguer; Francesc Banyuls, professor de matemàtiques de secundària i director del Centre de Recursos Pedagògics del Garraf; Àngels Parés, professora de secundaria, historiadora i membre de l’Institut d’Estudis Penedesencs i Albert Tubau, historiador, escriptor i president de l’Institut d’Estudis Penedesencs.

Pere Giménez, periodista i membre de l’Associació de Periodistes del Garraf i Manel Claver, de l’Associació d’amics de la Biblioteca Museu Víctor Balaguer, acompanyaran el jurat com a representants de les entitats que coorganitzen junt amb el Consell Comarcal del Garraf i el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf els Premis Eugeni Molero i Albert Virella. La presidència del jurat en les dues modalitats està a càrrec de Xavier Grau, conseller comarcal de cultura i patrimoni.

La dotació total dels Premis és de 10.000€: 2.000€ per la modalitat de periodisme escrit, 2.000€ per periodisme audiovisual, 2.000€ per periodisme gràfic, 1.000€ per estudiants de periodisme i comunicació audiovisual, 2.000€ per investigació i 1.000€ per investigació d’estudiants de batxillerat: (600€ per a l’alumne i 400€ per al centre educatiu).

El lliurament de premis se celebrarà el dissabte 20 de maig a les 12 del migdia a la Masia d’en Cabanyes.