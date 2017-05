Ridley Scott segueix amb la saga Alien amb l'estrena de 'Covenant'

CARTELLERA DE CINEMA

L'esperada 'Alien: Covenant', la seqüela de la pel·lícula 'Prometheus' de l'any 2012, arriba als cinemes aquest divendres de la mà del reconegut director Ridley Scott. De fet, va dirigir la famosa pel·lícula 'Alien' l'any 1979. Així, després de dirigir 'Prometheus' fa cinc anys, el director explica les aventures dels tripulants de la nau colonial Covenant en aquesta nova cinta de la saga. Aquesta setmana arriba als cinemes en català el film d'animació 'Dos col·legues al rescat' i destaquen les estrenes 'Bajo el sol' de Dalibor Matanic i 'Maravillosa familia de Tokio', de Yôji Yamada, una comèdia familiar en la qual el director torna a reunir als vuit actors d''Una familia de Tokio', que encarnen a la caòtica i divertida família de Hirata.

El director de 'Blade Runner' i 'Gladiator' explica les aventures dels tripulants de la nau colonial Covenant. En la seva recerca d'un paradís inexplorat, el que realment troben és un món hostil en el què habita David, un sintètic que ha viscut dies millors. El llargmetratge del codirector de 'The Good Wife' està protagonitzat per Michael Fassbender, Katherine Waterston, Danny McBride, Demián Bichir, Noomi Rapace , Billy Crudup, Carmen Ejogo, Amy Seimetz i Callie Hernandez.

'Bajo el sol' mostra tres històries d'amor que transcorren en tres dècades consecutives en dos llogarets balcànics veïns amb una llarga història d'odi entre ètnies. En la primera història, ambientada l'any 1991, una atracció amorosa es veu obligada a la clandestinitat quan l'amor es converteix en un luxe prohibit en el clima de bogeria, confusió i por prèvia a la guerra. A la segona història, ambientada el 2001, la guerra ha acabat, però als amants els resulta impossible transformar la seva passió en una relació contínua: les cicatrius de la guerra segueixen massa tendres i no es guareixen tan fàcilment. La tercera història es desenvolupa el 2011, quan finalment l'amor pot assentar-se si els amants són capaços d'alliberar-se del passat. El mal i la desconfiança no han desaparegut completament de les seves vides i la catarsi no és fàcil d'aconseguir, però una vegada més és possible. Aquesta producció conjunta entre Croàcia, Eslovènia i Sèrbia està dirigida per Dalibor Matanic i protagonitzada per Dado Cosic, Nives Ivankovic, Goran Markovic i Tihana Lazovic.

'Maravillosa familia de Tokio', de Yôji Yamada, arrenca amb el dia d'aniversari d'una mare de família tradicional a Tokio, que li demana en aquesta especial jornada al seu marit com a regal de noces el seu divorci. Aquesta revelació no només xocarà al seu incrèdul marit, sinó als membres de tota la família, que intentaran per tots els mitjans evitar la catàstrofe familiar.

Què passa quan un delinqüent d'estar per casa entra en contacte amb una substància radioactiva i rep poders sobrehumans? Doncs que es converteix en un delinqüent d'estar per casa capaç d'arrencar caixers automàtics amb les seves pròpies mans i convertir-se en un fenomen a les xarxes socials. Aquest és el cas de Enzo Ceccotti, un solitari tancat en si mateix, que rep els seus nous poders com una benedicció per a la seva carrera delictiva. Però tot canvia quan coneix a Alessia, una jove trastornada convençuda que ell és l'heroi de Jeeg Robot, la famosa sèrie d'animació japonesa creada per Go Nagai. Tots dos hauran de fer front al Zingaro, un mafiós exconcursant de reality show disposat a qualsevol cosa per aconseguir la fama i la notorietat. 'Le llaman Jeeg Robot' és el nou thriller italià dirigit per Gabriele Mainetti i protagonitzat per Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Stefano Ambrogi, Maurizio Tesei, Ilenia Pastorelli, Francesco Formichetti i Daniele Trombetti.

'Guardián y verdugo', d'Oliver Schmitz i protagonitzat per Steve Coogan, Andrea Riseborough, Garion Dowds , Deon Lotz i Robert Hobbs, se situa l'any 1987. 164 persones van ser executades al corredor de la mort de Pretòria, Sud-àfrica. Basada en fets reals, aquesta és la història que va fer qüestionar la pena de mort i va canviar la història. John Weber (Steve Coogan) és l'advocat encarregat de defensar davant un jutge a Leon (Garion Dowds), un jove guàrdia de la presó de màxima seguretat de Pretòria traumatitzat per totes les execucions que ha presenciat.

El cine europeu torna a les cartelleres amb la coproducció bulgaro-belgo-holandesa 'El rey de los belgas'. El Rei Nicolas III és un ànima solitària que té la clara sensació de que està vivint la vida equivocada. S'embarca en una visita d'estat a Istanbul amb un director britànic, Duncan Lloyd, que ha estat encarregat pel palau per rodar un documental destinat a polir la imatge més aviat avorrida del monarca. Aquesta comèdia està dirigida per Jessica Woodworth i Peter Brosens i protagonitzada per Goran Radakovic, Bruno Georis, Titus De Voogdt, Lucie Debay i Peter Van den Begin.

Pedro Aguilera és el director de 'Demonios tus ojos'. Una cinta que té com a protagonista l'Oliver, un jove director de cine, qui descobreix una nit a un web de vídeos eròtics que la protagonista d'un d'ells és la seva germana petita Aurora. Espantat, decideix viatjar a Madrid per a veure la seva germana. En aquest procés d'investigació Oliver es veu atret per ella. Ivana Baquero, Julio Perillán, Lucía Guerrero, Nicolás Coronado, Juan Pablo Shuck i Elisabeth Gelabert en són els actors principals.

L'estrena en català

El film 'Dos col·legues al rescat' arriba als cinemes en català. Una comèdia d'animació noruega dirigida per Rasmus A. Sivertsen, qui explica la història de dos atabalats amics que viuen en un túnel ferroviari amb un petit teixó. La seva tranquil·la existència canvia de cop quan coneixen a la filla d'un important científic segrestat per Rasputín, un perillós malvat que vol transformar als humans en robots.