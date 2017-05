'La Societat' de la Bisbal homenatjarà els Castellers de Vilafranca

Els Castellers de Vilafranca rebran l'homenatge de 'La Societat' i l'Ajuntament de La Bisbal del Penedès aquest dissabte a la tarda amb la col·locació de dues plaques commemoratives de les fites castelleres de la colla vilafranquina l'any passat en aquesta mítica plaça del Baix Penedès. S'hi col·locaran dues plaques pels Castellers de Vilafranca: una recordarà el primer i únic 3d8 aixecat per sota descarregat al carrer Doctor Robert; l'altra, el primer i també únic 3d9f i l'agulla complletat a La Bisbal.



L'acte tindrà lloc al Carrer Doctor Robert (La Bisbal del Penedès) a partir de les 18:00h i serà obert a tothom. La commemoració també servirà per col·locar plaques commemoratives per la Colla Vella de Valls i els Bous de la Bisbal.