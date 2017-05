Poesia, periodisme, música, art i debats a 'La transversal 2017', una nova proposta literària

La promotora cultural Bracket Cultura, que des de 2005 organitza diferents activitats i projectes relacionats amb la divulgació de la literatura i de diferents autors i autores, tant nacionals com internacionals, presenta enguany les jornades literàries La Transversal.

Dues jornades on la literatura serà la protagonista, al costat de la música i de l’art, al mateix temps que es duran a terme diferents taules rodones.

El dibuixant i pintor Marc Pérez Oliván, inaugura les jornades, amb l’exposició “Lectures, un naufragi infinit”, i tot seguit tindrà lloc una particular jam session literària, a càrrec de diferents narradors i amb l’acompanyament musical d’Aco Pulgar & Juan Toledano.

Jose Luís Espina, escriptor i impulsor de les jornades, explica que la trobada “suposa un pas més enllà en gaudir de la literatura compartint espai amb altres expressions artístiques, així com la seva relació amb la literatura oral o el periodisme”. De fet, la jornada del dissabte 20 de maig, comença el matí amb una trobada poètica, amb David Castillo i Sabino Méndez, seguida d’una taula rodona, moderada per l’escriptor Matías Néspolo, sobre literatura i sèries de televisió, en la que hi participaran, l’escriptora Rosa Ribas, l’escriptor Carlos Zanón, i Alberto Rey.

Després, Álvaro Colomer i Rosa Maria Calaf, parlaran i debatran sobre el periodisme i els conflictes bèl·lics, en una taula moderada per Jose Luís Espina.

Al mig dia, s’ofereix un menú literari, amb prèvia inscripció i al preu de 25 euros, tot i que cal recordar que és opcional i que la inscripció i participació en les jornades és gratuïta. “Es tracta d’apropar la literatura al públic i el públic als autors i autores que hi participen. Per això sempre apostem per activitats obertes, tot i la inscripció prèvia per qüestions d’espai”, afegeix Espina.

La tarda del dissabte tancarà les jornades, amb dues taules rodones on la narració i la ficció es posaran a debat, primer amb Manuel Vilas, Sergio Galarza i Antonio G. Iturbe, i finalment, “El monstre i la ficció”, amb David Roas, Cristina Fernández Cubas i Fernando Iwasaki.

L’Hotel Le Meridiane Ra, del Vendrell, acull les jornades, obertes a tothom, que des de l’entitat Bracket Cultura, són “una nova oportunitat per a obrir una finestra més a la literatura”, després d’haver organitzat durant deu anys les trobades literàries Visor, també al Vendrell i ara amb un nou format, “on es manifesta la confluència entre les arts i la literatura”.