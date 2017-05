Els Bordegassos recuperen sensacions a Sant Cugat

Descarregar tres castells de set amb comoditat i que els més menuts de la colla recuperessin sensacions i confiança. Aquest era el repte que els Bordegassos de Vilanova s'havien fixat per a l'actuació d'aquest diumenge a Sant Cugat del Vallès, on es va celebrar la diada de Sant Ponç. El cinc de set va ser del castell més valuós per als vilanovins, que van compartir plaça amb els Castellers de Sant Cugat, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Sabadell.

Després d'un pilar de salutació, els Bordegassos van obrir plaça amb el cinc de set. Un cinc que van descarregar sense complicacions i en què s'hi estrenava un segon. Els poms de dalt també van treballar amb molt bones sensacions. Els intents desmuntats de les dues darreres diades quedaven en anècdota.

La diada va continuar amb el quatre de set amb l'agulla. Un castell que va permetre donar rodatge a alguna de la canalla més menuda i que tampoc no va presentar cap complicació per als vilanovins. Aquest quatre amb l'agulla era el primer per a un dels segons.

Per tancar les rondes de castells, els de la capital del Garraf van descarregar un quatre de set lleuger, amb teòrics terços del quatre de vuit a segons. Bones sensacions i bon ritme per a un castell que els vilanovins no trigaran a tornar a aixecar un pis. Per acabar, un altre pilar de cinc descarregat cap al sarró.

Les altres colles presents a la plaça Octavià van oferir un autèntic recital de castells de vuit. Els Castellers de Sant Cugat van descarregar la torre de vuit, el tres de vuit i el quatre de vuit, a més de tres pilars de cinc. Un gran triplet de vuit que encara té més mèrit si es té en compte que tot just som al març. Els Castellers de la Vila de Gràcia van descarregar el tres de vuit, el set de vuit i la torre de set, a més del vano de cinc. Els Castellers de Sabadell van començar carregant la torre de vuit i van reaccionar al sobresalt descarregant el set de vuit, el tres de vuit i dos pilars de cinc.

La diada va destacar positivament pel seu ritme. Tot i comptar amb quatre colles participants, es va completar amb menys d'una hora i mitja.

La propera cita dels Bordegassos serà diumenge 21 de maig a Vic, on coincidiran amb els Sagals d'Osona i els Castellers de Badalona. L'actuació tindrà lloc al Portal de la Rambla.