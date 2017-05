Els Castellers de Vilafranca estrenen el 4 de 9 amb folre a les Fires de Maig

Els Castellers de Vilafranca han actuat aquest diumenge a la diada castellera de les Fires i festes de maig a Vilafranca. Els vilafranquins han estrenat el primer 4d9f de la temporada. A més a més, han completat la diada amb el 3d9f i el 3d8 amb l'agulla. En la ronda de pilars, també han estrenat el pilar de set amb folre, un altre castell inèdit d'aquesta temporada en el món casteller. La diada d'aquest diumenge ha estat molt àgil, ja que s'ha desenvolupat 'a l'antiga', és a dir, sense cap ordre d'actuació preestablert.

Els Xicots de Vilafranca han viscut una diada de Fires de Maig molt positiva, tant en l’aspecte casteller com el social. Els de la camisa vermella han realitzat a la plaça de la Vila la mateixa actuació que fa tres setmanes per Sant Jordi, és a dir, 3 i 4 de 8 i 9 de 7, castells en els quals s’ha pogut observar més solidesa.

“La feina feta a assaig està donant els resultats esperats, si continuem així serà el bon camí per assolir els objectius marcats aquesta temporada”, ha manifestat el cap de colla, Gabi Cot, en acabar la diada. Pel que fa a l’actuació, el primer castell vermell ha estat el 3 de 8, el qual s’ha hagut de defensar en la descarregada, sense perillar en cap moment. A continuació, el 4 de 8 s’ha completa amb agilitat, i s’han reservat per al final el 9 de 7, una construcció que permet que molts nous i noves castelleres adquireixin experiència. Finalment, han tancat l’actuació amb un pilar de 5 i sis de 4.

En acabar la diada, els Verds han participat en el vermut que els Xicots de Vilafranca han ofert al seu local, a Cal Noi-Noi. Amb la satisfacció de la feina feta, els Xicots han continuat així la iniciativa proposada fa un any pels Castellers de Vilafranca. D’altra banda, també s’ha fet l’estrena oficial de la remodelació de la sala d’assaig, amb presència de diverses autoritats municipals. La nova cúpula, que permet assajar millor els castells i ventilar millor el local, així com la nova decoració amb fotos dels castells més significatius dels 35 anys d’història de la colla, són els canvis més visibles. També s’ha realitzat una foto de caps de colla dels Xicots, entre els quals hi han estat els germans Lluís i Fèlix Hill, cofundadors de la colla.

Per la seva part, els Castellers de Vilafranca no tenen actuació lla setmana que ve, tot i que tenen un assaig important aquest divendres, coincidint amb la celebració de la Shopping Night a Vilafranca. Els Verds, aprofitant l'ocasió, assajaran a la Plaça de la Vila el proper divendres 19 de maig, amb la intenció de preparar els peus dels grans objectius de la temporada.