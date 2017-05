Vilanova rescata el llegat industrial de la Pirelli amb el projecte 'Jardí de la memòria'

Aquest divendres 19 de maig a les 18 h al Parc de Baix a Mar, al costat de les antigues calderes de la Pirelli, es presenten els projectes realitzats en el marc d'”Estètiques Transversals. Pràctiques artístiques, accions educatives i ciutats mitjanes”, realitzats a Vilanova i la Geltrú sobre el llegat industrial i social de la fàbrica Pirelli.

“El Jardí de la memòria” és el projecte que es presentarà a Vilanova i la Geltrú, i és el resultat del procés de treball en el que han participat entitats, centres educatius i persones vinculades al context cultural i social de la ciutat. Hi han participat el fotògraf Xavier Pascual, que ha realitzat el seguiment del projecte, els alumnes de 3r d'ESO de l'IES Manuel de Cabanyes; els alumnes de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Vilanova i la Geltrú, coordinats per l'artista i professor Joan Nadal; el grup "La Història a les nostres mans. Dones amb memòria"; l'Arxiu Comarcal del Garraf; l'historiador Albert Tubau; i Prysmian Group.

El projecte es va iniciar a finals del 2016, i en la presentació de divendres es podrà veure els treballs artístics que han realitzat els alumnes de l'Escola Municipal Art i Disseny i els alumnes de l'IES Manuel de Cabanyes. El resultat del procés creatiu és una reflexió al voltant de la importància que va tenir la Pirelli per a la història del segle XX de la ciutat, com va canviar el paisatge urbanístic, el paper de la dona en el món laboral, els avantatges socials dels treballadors, o l'oci. Aspectes que els alumnes han treballat en les sessions realitzades a l'Arxiu Comarcal amb el grup “La història a les nostres mans. Dones amb memòria”, que des de la vessant d'extreballadores de la Pirelli o com a dones d'extreballadors han aportat el seu testimoni oral. Les sessions es van acompanyar amb documentació fotogràfica i objectes del seu arxiu personal relacionats amb el seu entorn laboral, així com també van poder consultar el fons fotogràfic de la Pirelli dipositat a l'Arxiu.

Les sessions es van complementar amb una visita comentada a càrrec de l'historiador Albert Tubau a l'empresa Prysmian Group, i en la que els alumnes van poder conèixer el passat i el present dels cables Pirelli.

“Estètiques Transversals” és un projecte organitzat per Idensitat, un projecte de pràctiques artístiques i espais socials. En aquesta tercera edició s'hi han implicat les ciutats de Manresa, a través del Museu Comarcal de Manresa; Mataró, amb el Mataró Art Contemporani; i Vilanova i la Geltrú, amb el Centre d'Art Contemporani La Sala. El projecte compta amb la col·laboració de la Xarxa Transversal i els ajuntaments dels tres municipis implicats.

L'activitat començarà a les 18 h al Parc de Baix a Mar i finalitzarà a les 20h. De cara a la tardor, està previst que el projecte es converteixi en una exposició i es pugui veure a les tres ciutats que hi han participat.