Diana Reeves, Christian Scott i la banda original de James Brown, caps de cartell del Vijazz Penedès

L'espectacle 'Jazz – The Story', un recorregut per la història del jazz de la mà d'una banda dirigida artísticament per Vincent Herring i formada per exponents del jazz internacional com el saxofonista James Carter i Eric Alexander, els trompetistes Jon Faddis i Jeremy Pelt i el trombonista Steve Turre, donarà el tret de sortida de l'onzena edició del Banc Sabadell Vijazz Penedès el divendres 7 de juliol. Es tracta de la primera parada europea de l'espectacle, que es va estrenar al mític club Birdland de Nova York el gener passat. El programa del festival també inclou les actuacions del trompetista Christian Scott aTunde Adjuah i The JB's James Brown Original Band dissabte 8 de juliol i l'aposta de l'endemà arriba de la mà de Diana Reeves.

El concert inaugural, que parteix del centenari de la publicació del primer disc de jazz, serà el "bombonet" del festival, tal i com l'ha qualificat Pere Pons, el director artístic del Jamboree i nou director del Vijazz Penedès. L'actuació oferirà un recorregut des dels seus orígens fins a l'actualitat. Els membres de la banda, reunits expressament per l'aniversari, han treballat amb artistes de l'alçada de Ray Charles, Art Blankey, Frank Sinatra o The Rolling Stones. La proposta es complementa amb la projecció d'imatges de les diferents etapes i estètiques narrades per Nicholas Bearde.

El dissabte a les 9 del vespre serà el torn del trompetista Christian Scott aTunde Adjuah, fill de la ciutat que va propiciar el naixement del jazz i que ha esdevingut un revulsiu en l'era contemporània. Nebot del llegendari saxofonista Donald Harrison, ha estat un músic proverbial a l'hora de maridar la tradició i la modernitat, combinant el registre clàssic del gènere amb les sonoritats del hip hop i les seves derivades urbanes i elèctriques.

Paral·lelament, a les onze arribarà l'única banda que manté viu el llegat del padrí del gènere, James Brown. Sota la direcci´musical des del 1976 del trombonista Tyrone Jefferson, un dels artífex de so de la banda de soul i funk, 'espectacle oferirà el repertori íntegre dels concerts de James Brown. En total, inclourà tretze músics a escena entre els quals destaca Fred Wesley i la veu de Marta High, vocalista de JB's des de 1964. Pere Pons considera que el concert és una "celebració per al públic més jove i per al més veterà" que reunirà "l'essència formació original que va convertir el James Brown en la icona del funk".

Finalment, la considerada com a millor vocalista de jazz de l'actualitat, Dianna Reeves, serà l'encarregada de posar el punt i final al certamen el diumenge, presentant el seu nou àlbum d'estudi 'Beautiful Life', que li ha valgut un tercer Grammy consecutiu.

El Vijazz Penedès consolida la voluntat de donar veu al gènere femení reunint algunes de les propostes més representatives en el marc del cicle solidaris 'Elles i el Jazz'. Així, divendres a la nit actuarà al Vijazz la cantant de jazz, soul i gospel Violetta Curry, acompanyada pel trio del pianista Jaume Vilaseca.

Joan Chamorro presentarà dissabte 'La màgia de la veu', seguint l'estela del disc que porta el mateix nom. Un nou episodi del projecte amb les veus d'Andrea Motis, Rita Payés, Alba Armengoy, Alba Esteban, Elia Bastida i Abril Saurí. La vocalista madrilenya Mayte Alguacil presentarà diumenge el seu segon treball com a líder, Trave'lin' Light.



Música de la vegueria del Penedès

Com a novetat d'aquesta edició, el festival Vijazz Penedès convidarà les escoles de música de la vegueria del Penedès a oferir concerts durant tot el cap de setmana, acompanyats de gastronomia de proximitat i de la quarantena de cellers que participen a la iniciativa. La nova aposta, avancen des de l'organització, s'anirà consolidant a les properes edicions.



El Vijazz Penedès congrega, des de fa dos anys, unes 50.000 persones a la capital de l'Alt Penedès. L'assistència als concerts sempre ha estat important, incrementant de manera exponencial al 2011 amb la incorporació d'un segon escenari. L'any passat 27.000 persones van assistir a les actuacions, 3.000 més que en l'edició anterior.